北市府徵才釋出201個職缺　月薪最高可達7萬

▲北市府徵才。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

台北市就業服務處辦理北市府113年第1次就業甄選活動，共釋出201個職缺，其中衛生局約聘執行秘書職缺，起薪高達57K，隨著每年考核晉升，還有機會可達到70K。甄選活動自22日上午10時起至12月28日下午5時受理網路報名。

台北市政府勞動局高寶華局長表示，本次就業甄選共有36個機關參加，提供201個職缺，包括執行秘書、企劃師、心理師、社工員、管理師、約聘督導、關懷訪視員等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺多達63個。

另外，台北市都市發展局、工務局及相關所屬機關提供74個職缺，薪資介於30K至48K間，其中北市都市更新處聘用副工程司，起薪高達48K，工作內容為統籌全市都市發展區域檢討及更新地區劃定相關作業、辦理水岸沿線策略性都市更新專案計畫、輔導海砂屋及危險建物辦理都市更新相關事項及都市更新基金運用管理、分回資產管理活化相關事項等業務。

此次甄選也包含本市所屬各幼兒園廚工職缺，包括大安區大安國民小學、南港區南港國民小學、北投區北投國民小學、文山區木柵國民小學、市立信義幼兒園計5個幼兒園共5個職缺，月薪最高達35K。

而台北市政府衛生局、社會局及相關所屬機關提供多達86個職缺，其中北市府衛生局約聘執行秘書職缺，起薪57K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到70K的高薪，工作內容為社區心理衛生之政策規劃與推動、教育宣導、研究發展及國際交流等業務。