《新楓之谷》玩家被公會拒收　竟放話「北捷隨機殺人」遭判刑

▲蘇姓男子揚言到北捷實施「第二次隨機殺人」，遭法院判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

蘇姓男子因為玩線上遊戲《新楓之谷》想加公會，但是一直被拒絕，沒想到他一怒之下在遊戲內的公開頻道上放話「4月2日在台北捷運實施第二次隨機殺人」，檢警獲報後根據IP查到住在高雄的蘇男，蘇男到案後坦承因為一時氣憤亂說話，台北地方法院依恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，緩刑2年。

20多歲的蘇姓男子，在3月16日晚上於高雄住處，上網玩《新楓之谷》時，因為想加入玩家公會，和人組隊一起打怪殺王，但一直被拒絕，蘇男氣得在公開頻道放話：「再不讓我進公會，我就去台北捷運殺人」，「4月2日下午在台北捷運實施第二次隨機殺人」。

不少玩家看到蘇男言論，想起鄭捷2014年在北捷車廂殺死4人26傷慘劇，先後向警方報案，由台北市刑大南下逮人，結果和家人同住的蘇男看到警察，似乎馬上就知道自己犯了大錯，承認在遊戲頻道嗆聲，但否認真的有要行兇。



法院認為，台北捷運為公眾運輸工具，每日往來乘客眾多，車站人潮出入密集，一旦遭遇隨機殺人攻擊事件，將會造成嚴重傷亡，蘇男預告台北捷運隨機殺人之事，自當會造成公眾嚴重恐慌甚明。又過去台北捷運曾發生隨機殺人案件，造成死傷慘重，社會餘悸猶存，傷痛未平，蘇男言論造成公眾不安、惶恐，自屬恐嚇公眾，致生危害於公安之行為。

法院審酌，蘇男僅因線上遊戲公會事宜，心生不滿，即在線上遊戲公開頻道告以前開恐嚇公眾，再考慮被告犯後坦承犯行，台北地方法院依恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付5萬元。可上訴。