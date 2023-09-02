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日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼

日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼

▲Enako多角經營事業，跨足Coser、拍攝寫真等多個領域。（翻攝IG@enakorin）

圖文／鏡週刊

29歲日本女歌手Enako（えなこ）被譽為「日本第一Coser」，她多角經營歌手、聲優、職業Coser身分，也時常在社群分享辣照與粉絲互動，近日她在日本綜藝節目中透露每年花在手遊課金就超過500萬日圓（約新台幣105萬元），驚人金額曝光後讓不少人瞠目結舌。

根據日媒《J-CAST News》報導，Enako參加綜藝節目《上田和女人們發牢騷的夜晚（上田と女が吠える夜）》，主題為「憂心忡忡的女人V.S漫不經心的女人」，Enako以「漫不經心的女人」代表身分錄影，並分享自己的生活。節目中她透露自己熱愛玩手機遊戲，每年都會花掉約500萬日圓（約新台幣105萬元）來課金。

日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼

▲Enako年收驚人，每年砸百萬在手遊課金。（翻攝IG@enakorin）

過去Enako也曾在東京電視台節目《Downtown DX》錄影時吐露花大錢玩手遊的背後原因，她表示最初其實並沒有花太多錢在手遊上面，但是隨著時間的推移，她開始對遊戲上癮，發現自己在1年內就花500萬日圓在課金上面，對此，她也解釋雖然遊戲大多是免費，可是也了解遊戲公司的維護和開發成本非常高，認為自己花一些錢是一種「感謝費」，用來支持他們繼續提供優質的遊戲體驗。

另外，Enako今年4月曾在另一個節目中公開自己的年收入高達約1億日圓（約新台幣2,100萬元），這個驚人數字讓在場藝人都傻眼，用稱羨的語氣驚呼：「妳賺的錢…妳賺到的錢真的太驚人啦！」

雖然賺得多也敢於花錢在手遊課金，但是Enako坦承自己在飲食方面不挑剔，對待生活事務也秉持著「活在當下」的態度，珍惜眼前的每一刻。對於遇到的問題，她相信該處理的時候到了就會面對，並不過於擔憂。

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