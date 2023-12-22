台中十大伴手禮37獎項出爐　連續5年獲獎！歐客佬咖啡連3天買1送1

▲▼台中十大伴手禮37個獎項出爐，連5年得獎的歐客佬咖啡連3天買1送1，回饋消費者。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2024第15屆台中市十大伴手禮得獎名單日前出爐，247家業者報名，選出37個獎項，競爭相當激烈，有店家首度參賽即得獎，更有業者連年都得獎，被市政府做為贈送外賓伴手禮的歐客佬咖啡已經連續5年獲獎，店家豪氣說，從22日起連續3天，店內商品買1送1，回饋消費者。

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「送禮自用兩相宜！」市長盧秀燕日前出席頒獎典禮時表示，台中市十大伴手禮是城市品牌的重要指標，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界，今年得獎上台領獎的老闆很多是年輕創業家，期盼繼續「用最棒的商品拚經濟」。

今年共頒發37個獎項，包含十大伴手禮首獎10家、金口碑獎5家、評審團大獎10家、特賞好禮獎12家，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，其中還有蒙恩聽障烘焙坊、愛之光Flair及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，盧市長也都讚譽有加。

歐客佬精品咖啡已連續5年都得獎，包括「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，是消費者最愛之一，業者為表達對消費者的感謝，加上今年是14週年慶，除原有的週年慶優惠之外，再加碼推出農場、精品咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，連續3天，優惠不手軟。