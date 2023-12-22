　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中十大伴手禮37獎項出爐　連續5年獲獎！歐客佬咖啡連3天買1送1

▲▼台中十大伴手禮37個獎項出爐，連5年得獎的歐客佬咖啡連3天買1送1，回饋消費者。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中十大伴手禮37個獎項出爐，連5年得獎的歐客佬咖啡連3天買1送1，回饋消費者。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2024第15屆台中市十大伴手禮得獎名單日前出爐，247家業者報名，選出37個獎項，競爭相當激烈，有店家首度參賽即得獎，更有業者連年都得獎，被市政府做為贈送外賓伴手禮的歐客佬咖啡已經連續5年獲獎，店家豪氣說，從22日起連續3天，店內商品買1送1，回饋消費者。

▲▼台中十大伴手禮37個獎項出爐，連5年得獎的歐客佬咖啡連3天買1送1，回饋消費者。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「送禮自用兩相宜！」市長盧秀燕日前出席頒獎典禮時表示，台中市十大伴手禮是城市品牌的重要指標，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界，今年得獎上台領獎的老闆很多是年輕創業家，期盼繼續「用最棒的商品拚經濟」。

▲▼台中十大伴手禮37個獎項出爐，連5年得獎的歐客佬咖啡連3天買1送1，回饋消費者。（圖／台中市政府提供，下同）

今年共頒發37個獎項，包含十大伴手禮首獎10家、金口碑獎5家、評審團大獎10家、特賞好禮獎12家，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，其中還有蒙恩聽障烘焙坊、愛之光Flair及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，盧市長也都讚譽有加。

歐客佬精品咖啡已連續5年都得獎，包括「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，是消費者最愛之一，業者為表達對消費者的感謝，加上今年是14週年慶，除原有的週年慶優惠之外，再加碼推出農場、精品咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，連續3天，優惠不手軟。

ET快訊
北市動物園黑猩猩「像在甩毛巾」暴摔白鼻心！　慘死影片曝光
快訊／「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳！　校方最新回應
快訊／東京迪士尼接到「炸彈威脅」！
愛愛姿勢太怪！　金鐘男星「GG斷過」首公開承認
才爆復合！　王少偉、許藍方同框回應了
快訊／RJ反擊了！　聲明藏頭詩「我才不只8公分」
快訊／載3好友衝墜山坡！　2人傷重身亡
曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王遭「請走聊天」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

「就學服役3+1」台大擬鬆綁學分上限　學生會反對：恐遭濫用

新地標！高鐵台南站「花魁車地景公園」啟用　0系新幹線列車亮相

「1胎100萬→3胎300萬」人妻曝煩惱...全場看傻！公婆真的給了

台中十大伴手禮37獎項出爐　連續5年獲獎！歐客佬咖啡連3天買1送1

「鐵道猴子」吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載

「後背包搭捷運」狂撞人　她突見乘客1舉動！全場爆共鳴

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

「就學服役3+1」台大擬鬆綁學分上限　學生會反對：恐遭濫用

新地標！高鐵台南站「花魁車地景公園」啟用　0系新幹線列車亮相

「1胎100萬→3胎300萬」人妻曝煩惱...全場看傻！公婆真的給了

台中十大伴手禮37獎項出爐　連續5年獲獎！歐客佬咖啡連3天買1送1

「鐵道猴子」吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載

「後背包搭捷運」狂撞人　她突見乘客1舉動！全場爆共鳴

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

基隆52年豆漿名店換房東　鄰居3180萬拿下

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

碳權交易首日誰是大買家？　林修銘：某金控

黑猩猩拋飛白鼻心「57秒摔打片曝光」　拳頭重捶30下當場慘死

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

起底周杰倫新歌「feat. 楊瑞代」　南拳媽媽初代團員…幫N名大咖錄音過

生活熱門新聞

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

更多熱門

相關新聞

平價蛋黃酥中的佼佼者！40元一顆超強

平價蛋黃酥中的佼佼者！40元一顆超強

幫還沒中秋節就想吃蛋黃酥的人解解饞！台中這間「正月初一蛋黃酥」白底書法字的簡約風招牌和店面，出爐一盤一盤金黃帶有光擇感的傳統點心「蛋黃酥」，依照表層芝麻的顏色來分口味，經典紅豆蛋黃酥內餡蛋黃很大顆，搭配適量紅豆泥甜而不膩，有路過可以停留買一顆試試看。

逢甲「水果龍鬚糖」巧克力＋酸甜葡萄

逢甲「水果龍鬚糖」巧克力＋酸甜葡萄

台中超人氣伴手禮！滿滿杏仁片超邪惡

台中超人氣伴手禮！滿滿杏仁片超邪惡

台中國際觀光旅展暨伴手禮展

台中國際觀光旅展暨伴手禮展

關鍵字：

台中伴手禮歐客佬咖啡

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面