湧浪大太竟撕裂安全索！海虎艦11人上甲板6落水　返港接受調查

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦，21日下午發生落水意外！軍艦執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，陳姓少校等穿著救生衣的6人不慎落水，目前3人仍失蹤。海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將表示，甲板人員均依規定穿著救生衣佩掛安全索，但湧浪過大，造成安全索撕裂導致落水，會把握黃金救援時間，持續搜救失蹤3人。

▲海虎潛艦驚傳6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤。（圖／資料照）

林傳盛指出，海虎軍艦已於本（22）日5時37分返港，6時將受傷人員全數送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定，10時30分止落水3人仍持續搜救中。

▲海軍艦隊指揮部發言人政戰主任林傳盛少將進行說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

林傳盛說，甲板維修是分3批上甲板，陸續造成6人落水，救起的3人中，1人今天送醫，其餘2名落水人員，昨天視訊狀況穩定，目前仍在岳飛艦上，預計今天會返港。

林傳盛表示，當時在甲板上有11人，有6人落水，初步調查，海虎軍艦登甲板人員均依規定穿著救生衣，佩掛安全索，惟現場湧浪過大，造成安全索撕裂，致人員落水。因可能受到潮汐洋流關係，會把落水人員往澎湖方向帶，林傳盛表示會都會列入考慮搜救，艦指部持續把握黃金救援時間，由海軍及友軍水面、空中兵力持續搜救，不放棄任何機會。