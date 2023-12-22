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「後背包搭捷運」狂撞人　她突見乘客1舉動！全場爆共鳴

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲乘客上車廂後，隨即把包包往前背，讓原PO大讚。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

尖峰時段搭捷運，很多人都有被擠成沙丁魚的經驗，而一名女網友無奈直呼，許多人背後背包，「永遠都不知道，自己的背包撞到別人，或是佔了很大的空間」，直到某天看到一位乘客上車，隨即把包包往前背的舉動，讓她大喊貼心。文章引發全場網友共鳴，「沒錯，背包轉到正面是個禮儀，但這似乎沒人教！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，上下班尖峰時段搭捷運時，許多上班族都背著後背包，也因為車廂擠滿人潮，後方的背包容易擠壓到其他乘客空間，「永遠都不知道，自己的背包撞到別人，或是佔了很大的空間，然後依舊聽著耳機，沉浸在自己世界。」

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直到某天，原PO一如往常處在擁擠車廂時，看到男乘客走進來，下秒隨即把背包往前背，此舉讓原PO感到貼心，「給你一個讚！」

文章曝光後，一票網友秒懂，「背包不背前面真的很北爛，一直撞到人又佔空間」、「真的一上車就一堆龜公龜婆」、「人多時背包我也會改前背，人家比較好通行，但人少時我不會刻意改，印象中車廂有廣告宣導」、「沒錯，背包轉到正面是個禮儀，但這似乎沒人教」。還有人認為，「我覺得他不是擔心背包會撞到人，而是怕扒手吧」。

就有苦主透露，「我上禮拜坐捷運，被一個背後背包的學生打到...重點是，打到我的那邊，他放保溫瓶」。

不少網友也說，「我搭捷運時，背包永遠在地上或者手上」、「我都放地上或是角落」、「正確的方式應該是將雙肩背包改手提到腿部位置」、「擁擠時，背包背在胸前的人都覺得他們sense很好」、「我都放地上，如果進電梯，我就用手拿，我上半身太厚了」。

對此，有網友也PO出車廂內的宣導圖，呼籲乘客可把後背包改手提，禮讓更多空間，「有的時候沒有背包就能過，就因為背在後面變成過不了，要過還得用擠的，真的是非常討厭這些看不懂字的動物」。

▼車廂內有宣導背包改手提。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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