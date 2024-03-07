私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

▲系上群組留言「台北捷運系統」隨機砍人，警方找到留言的陳姓畢業生。（圖／台北捷運）

記者邱中岳／台北報導

某大學通訊軟體群組日前有人留言「將在台北捷運系統隨機砍人」，經警方追查，留言者為該校畢業生，原因竟是與家人吵架後情緒不穩，訊後依恐嚇公眾罪嫌送新北地檢署偵辦。

警方調查，6日傳出有捷運保全在板橋捷運站跳舞區，提醒跳舞的學生，「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」等語，經過查證，原來保全接獲公務群組通報危安訊息，內容是「要在台北捷運系統隨機砍人」，所以在5日當天前往跳舞區善意提醒民眾注意。

捷運警察隊事後也找來該名保全人員協助查證，保全善意提醒民眾注意自身安全，所以並沒有故意散播謠言的問題，捷運警察隊針對貼出要在台北捷運系統隨機砍人的發文者進行追查，最後在新北市板橋區找到貼文的25歲陳姓男子，訊後依照恐嚇公眾罪嫌將陳函移新北地檢署偵辦。

警方指出，4日由桃園市警察局通報北市府警察局以及捷運警察隊，「有人於3月3日在某大學LINE群組留言表示欲至台北捷運系統隨機砍人」，所以警方不敢大意，除了提醒保全人員之外，也立刻追查貼文者來源，查出是陳姓男子因為情緒不穩定，所以才在大學系上的群組散播謠言。

涉案陳男曾就讀桃園某私立大學，目前已經畢業，並沒有在校內繼續念書，但仍在系上的群組裡面，因為與家人發生爭執，所以情緒有點不穩，才會在網路上留下不當言論。