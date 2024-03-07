　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

▲▼讀賣巨人軍連2場「3萬人進場」台北大巨蛋對戰桃猿，北捷30分疏運完 。（圖／台北捷運）

▲系上群組留言「台北捷運系統」隨機砍人，警方找到留言的陳姓畢業生。（圖／台北捷運）

記者邱中岳／台北報導

某大學通訊軟體群組日前有人留言「將在台北捷運系統隨機砍人」，經警方追查，留言者為該校畢業生，原因竟是與家人吵架後情緒不穩，訊後依恐嚇公眾罪嫌送新北地檢署偵辦。

警方調查，6日傳出有捷運保全在板橋捷運站跳舞區，提醒跳舞的學生，「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」等語，經過查證，原來保全接獲公務群組通報危安訊息，內容是「要在台北捷運系統隨機砍人」，所以在5日當天前往跳舞區善意提醒民眾注意。

捷運警察隊事後也找來該名保全人員協助查證，保全善意提醒民眾注意自身安全，所以並沒有故意散播謠言的問題，捷運警察隊針對貼出要在台北捷運系統隨機砍人的發文者進行追查，最後在新北市板橋區找到貼文的25歲陳姓男子，訊後依照恐嚇公眾罪嫌將陳函移新北地檢署偵辦。

警方指出，4日由桃園市警察局通報北市府警察局以及捷運警察隊，「有人於3月3日在某大學LINE群組留言表示欲至台北捷運系統隨機砍人」，所以警方不敢大意，除了提醒保全人員之外，也立刻追查貼文者來源，查出是陳姓男子因為情緒不穩定，所以才在大學系上的群組散播謠言。

涉案陳男曾就讀桃園某私立大學，目前已經畢業，並沒有在校內繼續念書，但仍在系上的群組裡面，因為與家人發生爭執，所以情緒有點不穩，才會在網路上留下不當言論。

ET快訊
iPhone「舊機換新機」　最新價格出爐
「胸前冒兩點」被檢舉！ 徐小可翻白眼揭激凸真相
扣除開銷「薪水拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬
裸男躲衣櫃「不吃就砍你」　女慘遭性侵
快訊／行政院通過修法！「10種違規」不開放民眾檢舉
「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答
才被檢舉路霸　台南「超派炸雞」收了！
快訊／王毅喊遲早有「一中原則」國際全家福　搞台獨必遭清算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸...被尖叫嚇跑

泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」　心痛畫面曝

潑黑絲妹臭酸餿水！北捷怪男認「隨機犯案」：心情不好

三聯集團竹聯前執行長「吸金22億官司還在打」　助中資介選又起訴

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了「仍正對大門」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸...被尖叫嚇跑

泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」　心痛畫面曝

潑黑絲妹臭酸餿水！北捷怪男認「隨機犯案」：心情不好

三聯集團竹聯前執行長「吸金22億官司還在打」　助中資介選又起訴

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了「仍正對大門」

陳政宏／潛艦國造應把握機會之窗　盡早研製後續潛艦

行政院要查了！掛號費取消上限傳大漲　陳建仁指示調查有無哄抬

藍委提廠商自清張貼「本店辣椒粉不含蘇丹紅」　薛瑞元贊同：馬上推

「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面　接棒飲料王國自稱企業經營新將

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

勞動部雲嘉南分署婦女節徵才　鼓勵待業婦女踴躍參與

美眾院外委會主席麥考爾將再訪台　出席賴清德520就職典禮

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸...被尖叫嚇跑

四條通毒嫌逆向逃逸險翻車　南警機敏上前制服逮捕

五寶媽帶孩到溪流游泳　返家看照片發現身旁有「3公尺巨獸」潛伏

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

北投分局「南下台中」抓藥頭　開11槍仍被逃

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

快訊／北捷朝黑絲妹潑臭酸水　變態男中和落網

快訊／1周內2起！中科院男員工住處墜樓亡

藝人周思潔「重摔趴地骨裂」事故地點改善了

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

礁溪街頭闖紅燈狂飆！男飛撞3機車釀1死3傷

惡煞撞車砍殺擄人　1人被擄走丟包醫院

彰化姊妹車禍搶救第15天！姊對刺激有反應了

更多熱門

相關新聞

惡煞撞車砍殺擄人　1人被擄走丟包醫院

惡煞撞車砍殺擄人　1人被擄走丟包醫院

新北市新店區今凌晨發生一起撞車砍殺擄人案，一名男子開車載友人時，突然遭2部車衝撞攔下，男子背部遭對方砍傷，同行友人更被當街擄走後，受傷後被丟包安康耕莘醫院，目前正開刀救治中，警方目前已找到2部涉案車，正全力追緝涉案嫌犯。

屁孩「想當迴轉壽司」躺電扶梯狂轉

屁孩「想當迴轉壽司」躺電扶梯狂轉

全台第一間科學園區內的醫院將營運　周邊房價將「脫2奔3」

全台第一間科學園區內的醫院將營運　周邊房價將「脫2奔3」

文心路新店王！　神秘客年付414萬租店面含「員工康樂室」

文心路新店王！　神秘客年付414萬租店面含「員工康樂室」

iPhone感應進捷運仍卡關　悠遊卡公司擬推貼紙卡

iPhone感應進捷運仍卡關　悠遊卡公司擬推貼紙卡

關鍵字：

捷運砍人隨機

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

明最冷！　下波「全台雨更大」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面