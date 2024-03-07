通勤地獄！一堆人後背包「搭車擠到沒縫隙」　乘客戰翻：是禮儀

▲原PO眼前多名乘客背著後背包 。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

許多人通勤都會背後背包，容量大且便利性，不過一名網友抱怨，搭公車看到6名乘客都背後背包，整個擋住車廂走道空間，因此不禁質疑「為什麼不能背包背在前方呢？可以省好多空間出來。」該文引發網友戰翻，「你為什麼不下車呢？能省出更多空間」、「難道不能背前面嗎？這是搭交通工具的禮儀啊」。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，搭公車時，他站直在車廂中段位置，視線往車頭一看，至少有6位乘客都背著後背包，讓他忍不住抱怨「為什麼不能背包背在前方呢？可以省好多空間出來。」

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文章曝光後，網友逆風開噴，「背前面是禮貌，背後面是正常」、「背包就是背後面啊，不然你放頭上不是更有空間？放頭上叫什麼？叫腦包」、「不管你背在什麼地方，空間不可能省出來」、「但當你坐在背在前面的人正前方的時候，你會想問他背包背前面幹嘛」、「你為什麼不下車呢？能省出更多空間」、「拿行李箱的怎麼辦？頂頭嗎」。

不過也有網友秒懂心聲，「這種扁的就算了，碰到學生族厚實的旁邊，再掛個2000ml的大水壺，更要小心注意，他用力轉身拿包包當武器攻擊你」、「我也很困擾，其實非常非常討厭，難道不能背前面嗎？這是搭交通工具的禮儀啊」「上公車我背包都改手提（或用腳夾住），手提經過走道比較不會卡到人，一堆背著後背包硬擠那小小的走道超哭」。

有網友貼出捷運的宣導插畫圖，呼籲乘客後背包改用手提，避免空間被卡住的狀況，「這算是一種禮儀，台北捷運已經宣導後背包改手提很久了...主要怕去撞到人&妨礙別人通行」。