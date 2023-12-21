寒冬送暖報佳音！　替代役男赴台中特殊教育學校做公益表演

▲替代役公益大使團役男聖誕傳愛益演熱情送暖，台中特教學校致贈內政部替代役訓管中心感謝狀。（圖／內政部提供）

記者江采蓁／綜合報導

一年一度的聖誕佳節即將來臨，內政部替代役訓練及管理中心20日第9度帶領替代役男至台中特殊教育學校進行公益表演，在寒冷的冬天提前送上滿滿的愛心祝福給學童。

內政部替代役訓練及管理中心20日第9度帶領替代役男來到台中特殊教育學校做公益表演，這次替代役公益大使團役男特別以兒童劇表演，穿插歌唱、舞蹈及特技雜耍等精采節目，與學童們台上台下互動遊戲，現場氣氛十分歡樂；長期熱心公益的大力卜股份有限公司董事長蕭瑞芬更贈送每位學童及師長精美的聖誕禮物，希望所有的小朋友們，從活動中發現自己的生命價值，積極迎向陽光、擁抱歡樂，勇敢面對未來的人生旅途。

替代役訓管中心主任沈哲芳指出，內政部長期推動替代役「陽光役男、公益尖兵」、「溫馨關懷學童課後照顧」、「關懷長者及協助居家清潔」、「挽袖捐熱血」及「參與社區營造及長期照顧」等多元公益活動，期盼讓全國的替代役役男們從服務中得到蛻變和成長，也藉此學習「照顧弱勢」的社會責任，培養同理心、耐心及愛心。

台中特殊教育學校校長邱進興在致贈感謝狀時也表示，非常感謝內政部替代役訓管中心及大力卜公司在寒冷的時候為學童們帶來了歡喜洋洋的表演與溫馨滿滿的禮物。

此外，替代役管訓中心提到，近幾年來各項活動都因疫情的關係受到影響，但替代役男的愛心並未落人後，近5年來已出動超過20萬人次役男參與各項公益服務，日後將持續鼓勵替代役男們用實際的行動，積極地為社會帶來更多的關懷和溫暖。

▲替代役公益大使團役男聖誕傳愛益演熱情送暖，台中特教學校致贈內政部替代役訓管中心感謝狀。（圖／內政部提供）

▲替代役公益大使團役男聖誕傳愛益演熱情送暖，台中特教學校致贈內政部替代役訓管中心感謝狀。（圖／內政部提供）