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北海道一夜暴雪「車子遭冰封」！降雪量破70cm　民眾包緊緊剷雪

▲▼北海道岩見澤市暴雪，汽車遭冰封。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道岩見澤市24小時降雪量來到70公分，民眾忙除雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本10年來最強寒流發威，日本海沿岸各地紛紛降下暴雪，福井縣與富山縣22日上午降雪量突然增加，氣象廳提醒，有可能會發生大規模的交通事故或障礙，駕駛人務必提高警覺。此外，從畫面可以看到，經過一晚的降雪，北海道路邊的車輛更是直接被「冰封」。氣象廳表示，預計大雪將持續到23日。

根據《日本放送協會》報導，北海道岩見澤市上午10時以前的24小時降雪量來到70公分，其次則是北海道新篠津村的60公分、新瀉縣系魚川能生56公分、福井縣大野53公分、新瀉縣關川村下關51公分。

▲▼北海道岩見澤市暴雪，汽車遭冰封。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道岩見澤市暴雪，汽車遭冰封。（圖／達志影像／美聯社）

其中岩見澤市在22日上午5時的3小時降雪量就來到26公分，6小時降雪量為37公分，可以說是「破紀錄大雪」。當地居民的車輛僅僅過了一夜就遭到大雪「冰封」，22日上午可以看到許多民眾忙著剷雪的身影。

氣象廳指出，這波強烈寒流正包圍北陸、新瀉縣、東北地區日本海沿岸等地，並持續降雪。而富山縣21日晚間至22日上午的降雪量也突然暴增，氣象廳更因此發布了2次「顯著大雪的氣象情報」。

氣象廳指出，北海道至九州地區的日本海沿岸直到23日仍會降下大雪，不只山區，就連平地也會有雪。北陸地區預計23日上午6時以前的24小時降雪量會高達80公分，屆時有可能出現積雪與路面結冰現象，氣象廳也提醒，務必小心電線與樹木積雪導致的雪崩。

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