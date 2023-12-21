因應台積電進駐等影響　JR九州將在熊本設新站

▲日本經濟產業大臣西村康稔視察台積電熊本廠。（圖／翻攝西村康稔X）

文／中央社東京21日綜合外電報導

因台積電在日本熊本縣菊陽町設廠等原因，附近人口有望增加，JR九州公司昨天宣布，2027年春天將在台積電廠房附近的JR豐肥線三里木站至原水站之間，設置新車站。

「每日新聞」報導，台積電熊本廠預計在2024年底量產，附近鐵路沿線的人口預料將增加，JR九州公司此舉有利於周遭社區總體營造以及提升交通便利性。

菊陽町町長吉本孝壽與JR九州熊本支社長中野幹子，18日在熊本縣副知事田嶋徹的見證下簽署了備忘錄。

新車站是應菊陽町要求而設置，菊陽町將全額負擔新車站的月台、車站等整備費用。而新車站將設置在距離三里木站1.3公里、台積電工廠附近。新車站落成後附近計劃設置停車場、公車站、計程車招呼站、交流設施等。

菊陽町1999年曾希望JR九州公司在當地設置新車站，但當時因為預期恐難有足夠的乘客數，因而未設新站。隨著台積電進駐當地，菊陽町2022年2月再次向JR九州公司提出請求。

JR九州公司社長古宮洋二昨天表示，隨著台積電進駐等原因，搭乘豐肥線的旅客有望增加。吉本孝壽相當樂見將蓋新車站，18日表示「希望能促進整個縣的發展」。

JR九州在熊本縣內設置新車站，將是2016年3月位於熊本市南區的鹿兒島線西熊本車站之後的最新一例。