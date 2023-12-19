女「活存20萬」被嫌傻！男友秒提1建議　網狂搖頭：別理他

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近新開銀行帳戶，並存了一筆20萬進去；然而，男友得知後吐槽她很傻，還要她之後領出來給他保管。這番話讓她內心有了疙瘩，儘管知道對方有在投資賺被動收入，仍覺得不妥，於是發文求問「用台幣活存儲蓄很怪嗎？」

女網友昨在Dcard提到，「我最近開了王X新戶，放了一筆20萬的資金，可以拿兩個月3.25％的年利率，我覺得很划算；但男友知道後竟然念我，覺得我很傻，拿錢去活存，還說放到股市很快就有4.5％以上利潤，叫我兩個月拿完高利後，領出來給他保管。」

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原PO不禁無奈直呼，「雖然知道他喜歡用投資的方式來賺被動收入，但我們目前資金還是分開的，覺得男女朋友階段還是不要混一起談比較好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

而經過這次事情，她一直有種不舒服的感覺，「其實這是我的錢，要怎麼運用也是我的事，不太懂為了這件事跟我吵架是什麼意思，難道用台幣活存儲蓄真的很怪嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「不怪啊，妳自己的錢想怎樣投資關他屁事？而且活存的優點是可以隨時拿去應急，股票不能啊」、「妳可以領出來，但是絕對不要給他保管！錢一定要在自己戶頭裡面」、「反正妳就存妳的，那是妳的錢，要怎麼用是妳的事」。

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