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教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲原PO教到一群「躺平學生」。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「我最近覺得自己好無能，無法導正他們讓我焦慮萬分！」有網友發文表示，他是一名高中老師，但卻教到不少「躺平族學生」，不只功課不交，上課時間也在睡覺，讓他不知道該怎麼辦，他應該放生嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他們班上有很多學生的學習態度就是「躺平」，這些學生不但不交功課，上課還會睡覺且難以叫醒，而到了晚上則沉迷於電玩，作息不正常。他透露，這樣的情況讓他既焦慮又無力，但有些學生的父母根本管不動，還有一些則是不敢管。

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對此，原PO實在不知道該不該放生這些學生？因為他很擔心若不導正學生行為，「他們會不會最終演變成啃老族？」每次想到學生父母這麼辛苦賺錢，但學生卻態度消極，就讓他覺得很生氣。

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

▲原PO擔心學生未來會變成啃老族。（示意圖／取自Pixabay）

原PO坦言，他不奢求學生多用功，但至少要準時到校、準時交作業，大家有沒有類似經驗？或是有什麼方式可以改善這種情況呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「父母都不在乎他們躺平了，你又何必掛心」、「爸媽都不管了，你管他幹嘛咧」、「以現在的教育環境來說，我建議你不要管」、「反正他出社會也是躺平，讓他先練習一下無妨」。也有網友建議，「都已經是高中生了，直接讓他們寫下人生志願吧，有空就問一下，他們為自己的人生志願努力幾%了」。

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