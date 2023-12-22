東京澀谷取消跨年倒數活動！　當晚6點後「禁飲酒」防人潮聚集

▲東京澀谷區取消今年跨年活動，防止大批人群聚集。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

東京最熱鬧的澀谷區連續第四年取消跨年倒數活動，甚至要在當天晚間6點到隔天元旦凌晨5點都禁止在公共場合飲酒，還要求當地便利商店、零售商等，不要提供酒精飲料，來有效防治當地飲酒，避免因為跨年狂歡造成踩踏或推擠的遺憾。

▲澀谷人群聚集，今年萬聖節也取消任何活動，以免大批人群聚集造成憾事。（示意圖／達志／美聯社）



日本東京澀谷地區宣布今年跨年活動再度取消，過去因為疫情影響，因此已經四年沒有舉辦跨年活動了，如今更是因為害怕群聚推擠，認為若舉辦恐有10萬人參加。因此在澀谷的31日下午6點起到1日凌晨5點，在當地公共場合禁止飲酒，並禁止當地零售商、便利商店等營業者，不要提供酒精飲料。

澀谷市長就表示，與去年相比，安全性必須更加強，特別是去年韓國首爾萬聖節的踩踏意外，造成了數百人傷亡。因此今年也要取消當地跨年活動，除了禁酒外也要求企業，在31日晚間11點後，停止投放廣告於螢幕上，比平常時間還要提早一小時，來防止所有可能的危險性。

《CTWANT》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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