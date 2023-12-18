主管面試「進來就有高薪」　妹子見薪水傻眼！網嘆：根本活不了

▲原PO應徵門市店員，主管自豪表示「2萬8算高薪」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

根據1111人力銀行調查，今（2023）年新鮮人平均起薪為3萬1452元。而一名妹子傻眼透露，看到一家門市掛著「薪優」的布條，於是心動應徵職缺，而主管自豪表示「剛進來就有28000元的高薪喔」，一席話讓原PO質疑「是否對高薪的定義有點誤解？」底下網友回應「28K在台北除非住家裡不然根本活不了！」

一名女網友在Dcard表示，日前去應徵門市人員的職缺，印象深刻門口就掛著「誠徵店員，薪優」的布條，怎料面試時，主管強調「我們公司對員工很好的，剛進來就有28000元的高薪喔」，一番話讓原PO困惑又傻眼。

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離開門市後，原PO滿臉疑惑發問，「是我的認知有問題？還是貴公司是否對高薪的定義有點誤解？」

底下網友熱議，「28K在台北除非住家裡不然根本活不了」、「因為現在是26400元吧？對他們來講當然很高阿」、「很高，有0.5層樓那麼高」、「2萬8我就問他（指主管）自己願不願意領，畢竟他說很高」、「明年2024年元旦開始，基本工資2萬7470元，他給你的叫做最低」、「扣一扣連2萬8都領不到」。

就如網友回應的，明年元旦起，基本工資月薪上調至2萬7470元，時薪也調為183元。而據1111人力銀行調查，對於連年調升的基本工資，卻高達7成的新鮮人表示無感。

1111人力銀行指出，今年新鮮人平均起薪為3萬1452元，其中資訊學群起薪最高為39,032元、財經學群為38,570元，顯見企業為吸納人才而調高新鮮人起薪。不過因物價飛漲，新鮮人對薪資期待值拉高至3萬8322元，跟實際上領到的平均薪資出現6870元的差距。