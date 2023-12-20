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星巴克「特大杯美式」不到36元　內行曝超省錢買法！

▲▼日本懷石料理名店「牡丹園」撤離後，300多坪店面分割出租給星巴克及國泰世華。（圖／記者黃靖惠攝）

▲星巴克示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

連鎖咖啡店「星巴克」受到許多人喜愛。網友冠哥日前拍片分享超省錢買法，平均1杯「特大冰美式咖啡」不到36塊錢，不過優惠只到12月底。對此，不少網友秒存好康，驚喜直呼「好划算」、「喝起來」。

網友冠哥日前在TikTok分享影片，表示週二時用Foodpanda叫外送，點選「特大冰美式買1送1」，接著再輸入優惠碼「週二星享日」，這樣原本2杯125元，可再折70元，等於1杯不到36元，而這個限定優惠只到12月31日，想省錢的朋友要把握機會了。

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不僅如此，有網友以同樣方法購買「大杯摩卡可可碎片星冰樂」，原本買1送1是185元，扣掉70元再加上運費、平台費，最後結帳總金額為170元，等於1杯只要85元就能喝到。

▲網友教省錢買法。（圖／冠哥授權引用）

▲網友教省錢買法。（圖／冠哥授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「直接買了」、「看到馬上買，有用有推」、「也太便宜了吧」、「買起來」、「訂星冰樂也挺划算的」。

除了星巴克之外，人氣手搖飲品牌「CoCo」今也祭出，限時1天的優惠「中杯誠意燒仙草第2杯10元」，並於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主；不過優惠券須於今日使用完畢，且數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

►影片由冠哥授權引用。

@brotherguan_ 星巴克一杯不到36元？！ #星巴克 #星巴克買一送一 #高雄美食 #高雄美食推薦 #foodpanda #優惠代碼 #推薦 ♬ NIGHT DANCER - imase

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