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大陸 大陸焦點 特派現場

科技主管逼女員工化淡妝上班「不回扣績效」！遭炎上緊急改口

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

▲某科技公司主管要求女員工化淡妝上班，若不回覆消息還要扣績效。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

聽到這種要求誰受得了？廣東深圳某公司的羅姓主管近日發布消息，要求公司內女員工每天「化淡妝來上班」，激勵一下團隊，甚至還威脅「收到請回覆，不回覆扣績效」，氣得女員工出面爆料。對此，羅姓主管則喊冤，只是開個玩笑，並不是真的強硬要求。

綜合陸媒報導，這名羅姓主管在深圳某科技公司任職，擔任基層管理者的職位，他11月底時突然發布消息，要求公司女員工自12月開始，每天都要化淡妝上班，原因是要「給團隊鼓鼓勵」，發布了這項要求以後，他還繼續要求，男員工應該合資一下，請女員工們吃下午茶。

羅姓主管接著又表示，收到這項消息務必回覆，否則將要扣績效。公司內部員工看到消息，感到相當憤怒，於是將事件上網爆料，瞬間掀起了熱烈討論。

▼科技主管要求女員工化淡妝上班，不回覆還要扣績效。（圖／翻攝微博）

▲▼科技主管要求女員工化淡妝上班，不回覆還要扣績效。（圖／翻攝微博）

對此，羅姓主管則回覆，這只是公司內的一個玩笑，並沒真的要求，且平時工作群組裡的對話內容都十分輕鬆，這些截圖較為片面，傳遞的資訊有偏差。

羅姓主管表示，因為公司內男生多、女生少，尤其是研發部門，大家還想要單獨給女性員工福利，平時則是都專注在工作上，沒有歧視的事件發生。

儘管羅姓主管出面解釋，但仍有許多大陸網友不買單，不斷留言狂酸，「讓男童是露個肌肉，激勵激勵女同事」、「那讓男人也打扮一下自己，供我們賞樂一下」、「回覆領導，您發的那點工資還不夠我買化妝品呢」、「麻煩男員工們練出腹肌、露出腹肌，多激勵激勵女員工們。」

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