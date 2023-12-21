科州禁川普參與初選　紐時：美國至少16州跟進提出訴訟

▲美國前總統川普陣營已宣布會提出上訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性裁決，將共和黨籍前總統川普從該州2024年總統初選選票中除名。如今除了科羅拉多州，還有其他至少16個州也依據憲法第14修正案對川普競選資格提出法律挑戰，理由是川普參與2021年1月6日國會大廈騷亂。

紐約時報援引專注於國家安全問題的無黨派網站Lawfare數據指出，密西根州、俄勒岡州、紐澤西州與威斯康辛州已向州法院提出訴訟，另外有11州向聯邦地區法院提起訴訟，分別是阿拉斯加州、亞利桑那州、內華達州、紐約州、新墨西哥州、南卡羅來納州、德州、佛蒙特州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州與懷俄明州。

目前亞利桑那州與密西根州的案件已被下級法院駁回，但已進入上訴階段。另外，緬因州州務卿預計在近期對川普投票資格的質疑做出裁定；緬因州的程序較為不同，民眾可對投票資格提出質疑，由州務卿先聽取了解，接著任何一方都能上訴至州高等法院。

本月19日，科羅拉多州最高法院依據憲法第14修正案第3款「叛亂條款」，裁定川普沒資格參加該州總統初選。事後，川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）發聲明提到，「科羅拉多州最高法院今晚頒布一項完全錯誤的決定，我們將迅速向美國聯邦最高法院提起上訴，同時要求暫停執行這項極不民主的決定。」科州最高法院已暫緩這項裁決直到明年1月4日。