2024更動盪！　路透曝美中角力3大戰場「點名台灣大選」

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》分析，美中歷經間諜氣球恐慌、半導體鬥爭、軍事競爭加劇之後，以令人不安的緩和結束了這一年，但儘管在11月拜習會上，雙方都表明希望停止兩國關係自由落體般地降溫，專家仍預期2024年發生更多動盪，台灣總統大選、川普回歸的可能性，以及持續不斷的美中貿易爭端，都可能引發問題。

1、台海問題



首先，台灣正副總統及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日登場，而中國的反應可能決定美中關係是否再度互相猜忌。

《路透社》指出，中國宣稱台灣執政黨民進黨是「危險的分離主義份子」，而目前民調領先的賴蕭配是「雙獨組合」、「獨上加獨」。北京拒絕賴清德提出的對話提議，也再度加大軍事及政治施壓，將這次選舉定調為「和平與戰爭」之間的選擇，呼籲台灣人做出「正確的決定」。

一些分析人士認為，如果賴清德勝選，希望避免衝突的習近平將緩和中國軍事反應。但在選舉前，台灣對於中國的軍事及政治活動都保持高度警戒。

▼民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



2、川普2.0

2024年美國總統大選的影響可能更大，除非最後一刻殺出程咬金，否則很高機率又是拜登與川普再次對決，也肯定會出現關於中國的激烈言論。不過，習近平將更關注一個問題，那就是「川普會重返白宮嗎？」

拜登上台後，技巧性地對北京施壓，一方面維持川普時代關稅，另一面增加新的出口管制，同時強化盟友關係。而川普執政期間，美中因為貿易戰、新冠病毒起源、台灣地位等問題陷入緊張局勢，但也因為他的孤立主義，退出國際事務、組織或條約，如果再次上台，或許意味著美國從盟友之間退出，反而符合中國的地緣政治利益。

不過，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）認為，「中國人想到明年大選時，川普回歸將是他們的最大夢魘。」儘管北京對拜登不滿意，但仍將他視為一名遵守協議規範、領導半正常運作的美中關係的領袖，但川普意味著不可預測性，「在川普的領導下，幾乎所有議題都缺乏有意義的對話。相反的，只有勢不可擋的緊張局勢升級。」

▼2024年美國總統大選很可能又是川普與拜登對決。（圖／達志影像／美聯社）



3、晶片衝突

美國實施出口管制、阻止最先進晶片落入中國手中的行動，在明年只可能日益強化。儘管其效果備受爭議，但北京一直苦苦反擊這些限制，尤其考慮到隨著中國經濟成長放緩，報復美國企業可能只會趕走北京需要的外國資本。

隨著華府打擊違反新規的行為，美國政策促成的緊張局勢只會加劇。拜登政府今年成立一個特別工作小組，對抗非法取得美國敏感科技的行動。商務部助理部長阿克賽爾羅（Matthew Axelrod）也證實，正在調查向中國出口技術的明顯違規行為，「我們預期這些努力會在2024年引起重大的出口執法行動。」

不過，北京確實握有籌碼，那就是他們在提供晶片生產原料「稀土」的主導地位。今年7月，中國發布關於特定鎵與鍺產品的出口限制，此後出口便急遽下降。

▼先進晶片也成為美中角力戰場 。（示意圖／路透）

