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2024更動盪！　路透曝美中角力3大戰場「點名台灣大選」

▲▼2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》分析，美中歷經間諜氣球恐慌、半導體鬥爭、軍事競爭加劇之後，以令人不安的緩和結束了這一年，但儘管在11月拜習會上，雙方都表明希望停止兩國關係自由落體般地降溫，專家仍預期2024年發生更多動盪，台灣總統大選、川普回歸的可能性，以及持續不斷的美中貿易爭端，都可能引發問題。

1、台海問題

首先，台灣正副總統及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日登場，而中國的反應可能決定美中關係是否再度互相猜忌。

《路透社》指出，中國宣稱台灣執政黨民進黨是「危險的分離主義份子」，而目前民調領先的賴蕭配是「雙獨組合」、「獨上加獨」。北京拒絕賴清德提出的對話提議，也再度加大軍事及政治施壓，將這次選舉定調為「和平與戰爭」之間的選擇，呼籲台灣人做出「正確的決定」。

一些分析人士認為，如果賴清德勝選，希望避免衝突的習近平將緩和中國軍事反應。但在選舉前，台灣對於中國的軍事及政治活動都保持高度警戒。

▼民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 民進黨總統參選人賴清德於今日公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任。（圖／記者李毓康攝）

2、川普2.0

2024年美國總統大選的影響可能更大，除非最後一刻殺出程咬金，否則很高機率又是拜登與川普再次對決，也肯定會出現關於中國的激烈言論。不過，習近平將更關注一個問題，那就是「川普會重返白宮嗎？」

拜登上台後，技巧性地對北京施壓，一方面維持川普時代關稅，另一面增加新的出口管制，同時強化盟友關係。而川普執政期間，美中因為貿易戰、新冠病毒起源、台灣地位等問題陷入緊張局勢，但也因為他的孤立主義，退出國際事務、組織或條約，如果再次上台，或許意味著美國從盟友之間退出，反而符合中國的地緣政治利益。

不過，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）認為，「中國人想到明年大選時，川普回歸將是他們的最大夢魘。」儘管北京對拜登不滿意，但仍將他視為一名遵守協議規範、領導半正常運作的美中關係的領袖，但川普意味著不可預測性，「在川普的領導下，幾乎所有議題都缺乏有意義的對話。相反的，只有勢不可擋的緊張局勢升級。」

▼2024年美國總統大選很可能又是川普與拜登對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前總統川普、美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

3、晶片衝突

美國實施出口管制、阻止最先進晶片落入中國手中的行動，在明年只可能日益強化。儘管其效果備受爭議，但北京一直苦苦反擊這些限制，尤其考慮到隨著中國經濟成長放緩，報復美國企業可能只會趕走北京需要的外國資本。

隨著華府打擊違反新規的行為，美國政策促成的緊張局勢只會加劇。拜登政府今年成立一個特別工作小組，對抗非法取得美國敏感科技的行動。商務部助理部長阿克賽爾羅（Matthew Axelrod）也證實，正在調查向中國出口技術的明顯違規行為，「我們預期這些努力會在2024年引起重大的出口執法行動。」

不過，北京確實握有籌碼，那就是他們在提供晶片生產原料「稀土」的主導地位。今年7月，中國發布關於特定鎵與鍺產品的出口限制，此後出口便急遽下降。

▼先進晶片也成為美中角力戰場 。（示意圖／路透）

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

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