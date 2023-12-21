　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

▲▼美國非裔男子西蒙斯（Glynn Simmons）無罪獲釋，成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。（圖／翻攝gofundme）

▲西蒙斯7月獲釋，本月19日被判無罪，成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合報導

美國非裔男子西蒙斯（Glynn Simmons）21歲那年被捲入謀殺案，坐牢48年1個月又18天後獲釋，並於在本月19日被法庭宣告無罪，成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。現年71歲的他在記者會上表示，「不要讓任何人告訴你（宣告無罪）是不可能發生的，因為它真的會發生。」

NPR、BBC等外媒報導，本月19日，奧克拉荷馬郡地方法官帕倫波（Amy Palumbo）宣判，「本庭透過清晰且令人信服的證據判定，讓西蒙斯被定罪、判刑且監禁的罪行…並不是由西蒙斯先生所為。」西蒙斯形容，他在監獄裡度過的時光，是一場關於韌性的教訓，幸好如今終於獲得平反。

今年7月，奧克拉荷馬州檢方發現，當年承辦的檢察官未把所有證據移交給辯護律師，其中包括目擊者指認其他嫌疑人的警察報告，促使地方法院重審並宣布撤銷西蒙斯的量刑。今年9月，檢方表示，儘管他們依舊反對西蒙斯的清白，但此案已經沒有針對被告的物證，因此不會訴諸重審。

1974年，女性死者蘿潔絲（Carolyn Sue Rogers）在奧克拉荷馬州艾德蒙（Edmond）一間酒類專賣店遭謀殺，當年21歲的西蒙斯堅稱案發時人在家鄉路易斯安那州，卻仍於隔年與共同被告羅伯茨（Don Roberts）一同被判謀殺罪名成立、判處死刑，直到1977年美國最高法院對死刑做出裁決後，才被減為無期徒刑。至於羅伯茨已在2008年假釋出獄。

西蒙斯的辯護律師諾伍德（Joe Norwood）20日表示，西蒙斯能從州政府那裡獲得最高17.5萬美元（約新台幣548萬元）的錯誤定罪賠償金，未來也可能對郡政府及執法部門提起聯邦訴訟。不過，賠償金還要數年才能領取，西蒙斯則在出獄後被驗出肝癌，目前靠著募資平台GoFundMe捐款維生並且接受治療。

ET快訊
黑人陳建州「在名媛IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站
19歲男拒去柬埔寨　遭10人捆綁虐死！
快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：未來追5年房屋稅
色影師刮毛性侵外拍女！　「我有買卡通人物拖鞋賠償她」
女富商500萬遭搶　幕後者離奇墜樓亡！23歲大哥遭判8年
虧「妳去天堂」一語成讖！許佳玲真的被砍死　他崩潰道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

硬要玩「迷你摩天輪」撞上鐵桿　女在眾人面前喪命畫面曝光

慘遭上司摸臀性騷！南韓「Me too」檢察官提國賠　三審敗訴定讞

澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

男粉狠捅8刀慘死！許佳玲今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」

尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

宅宅要哭了！歐盟祭超嚴法令　Pornhub等3大色情網站被納管

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

硬要玩「迷你摩天輪」撞上鐵桿　女在眾人面前喪命畫面曝光

慘遭上司摸臀性騷！南韓「Me too」檢察官提國賠　三審敗訴定讞

澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

男粉狠捅8刀慘死！許佳玲今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」

尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

宅宅要哭了！歐盟祭超嚴法令　Pornhub等3大色情網站被納管

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

老透天超值錢？　鳳山「發草屋」開價3000萬在地傻眼

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

陸中止ECFA部分關稅減讓　經濟部提3點回應

黑人陳建州「在名媛林牧潔IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

鋼鐵去庫存將結束　中鴻曾貴松：2024年鋼市正向可期

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

國際熱門新聞

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

男粉狠捅8刀慘死！父母女兒淚送許佳玲出殯

日「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度

陰莖骨折案例激增　1體位要小心

美股大跌475點！　台積電ADR跌3.7%

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

長途班機該坐哪？　空服員揭「最舒服座位」

傳習近平向拜登表達將統一台灣　白宮：非新鮮事

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

首爾今晨跌破零下22.3度　以為受困冷凍庫

更多熱門

相關新聞

男把妻屍體放到腐爛　讓2寵物犬啃左腳

男把妻屍體放到腐爛　讓2寵物犬啃左腳

美國佛州60歲男子強生(Gary Johnson)被人發現，將死去妻子的遺體放置在家中地上好幾天，導致屍體腐爛，不但臉上有部分皮膚掉落，左腳還被2隻寵物犬啃掉，周圍全是血，場面十分駭人。

被媽媽獨留車上　10歲哥「把玩手槍」擊中妹妹

被媽媽獨留車上　10歲哥「把玩手槍」擊中妹妹

科州禁川普參與初選　一次看懂如何影響選情

科州禁川普參與初選　一次看懂如何影響選情

美日韓聯合空中演習　美部署B-1B轟炸機

美日韓聯合空中演習　美部署B-1B轟炸機

聖誕節別再送這些　女分享最不想收到禮物TOP3

聖誕節別再送這些　女分享最不想收到禮物TOP3

關鍵字：

北美要聞冤獄

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面