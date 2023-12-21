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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／力圖一掃「賴皮寮」陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台東場 屏東場。（圖／賴清德競選總部提供）

▲賴清德今天前往宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／屏東報導

民進黨總統候選人賴清德昨（20）宣布將萬里老家公益信託，試圖為近期違建爭議止血，今（21）則營造新氣象，從宜蘭縣出發展開「唱土地的歌，拚咱的希望」環島行程，一路行經花蓮縣、台東縣、屏東縣，同時與各縣市文化人同台亮相，提出「客製化」的交通、醫療、產業政見，這也是賴參選總統以來第四圈環台行，可望藉此強化陸戰，鞏固組織票源。

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-宜蘭場 賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德上午頂著12度低溫出席宜蘭縣造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼「唱土地的歌，拚咱的希望」活動 賴清德 屏東縣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德傍晚在屏東縣活動中與客家歌手林生祥同台。（圖／記者呂晏慈攝）

輔選人士說，在選舉節奏上，原本團隊就將12月20日設定為重要節點，在電視政見會「拆彈」，隔日立即展開為期4天的環台行程，並進一步提出「均衡台灣國家建設計畫」，針對18個縣市提出具體政見，緊接著12月26日開始，2場公辦電視政見會、1場辯論會落幕後，1月3日起展開全台萬人造勢，就會進入最後催票階段。

據透露，由於過往總統電視辯論會舉辦的時間，都較公辦電視政見發表會早，因此，賴清德競選團隊原本就設定，要在第一場辯論會中回應各個重要議題，其中也包括近期萬里老家違建爭議，儘管最終電視政見發表會的時間較辯論會早，賴依舊在會中宣布將萬里老家公益信託，並作為礦工紀念館使用，同時呼籲藍白對手侯友宜、柯文哲把「大群館」、停車場農地也交付公益信託。

今天上午，賴清德從立委選情三咖督、陷入苦戰的宜蘭縣出發，啟動「唱土地的歌，拚咱的希望」環島行程，隨後參加艱困選區花蓮縣、台東縣造勢活動，傍晚抵達屏東縣潮州鎮，該區由於國民黨支持無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳參選，使得民進黨提名的立委候選人徐富癸面臨「泛綠分裂」窘境，也是南台灣指標選區之一。

在今天4場活動中，千餘名支持者分別排出「選、對、的、人」文字，表達對民進黨賴蕭配的支持。值得注意的是，賴清德針對各個縣市不同需求，提出交通、產業發展、文化觀光、醫療領域的政見，例如宜蘭場宣布支持高鐵延伸宜蘭、全力推動地熱發電；花蓮場除了回顧副總統候選人蕭美琴政績，也提出推動地熱鑽井計畫的構想。

到了台東場，賴清德允諾研議地方期待超過10年的花東快速道路，以及擴大遠距看診醫療服務、導入智慧長照系統，推動台東馬偕醫院升格為「準醫學中心」，解決過去「命要比路長」的困境；晚間的屏東場次中，賴清德提出高鐵南延屏東、開闢高雄屏東第二快速道路與屏南快速道路，還要把墾丁打造為「峇厘島」，把大鵬灣打造成「夏威夷」，讓屏東成為國際一流的度假勝地。

賴清德明天上午將展開第二天的環島行，從南到北出席高雄場、台南場、嘉義場、雲林場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，傍晚還將陪同雲林海線、山線立委蘇治芬、劉建國出席地方行程，拉抬立委選情。

▼支持者們今天在4個縣市拼出「選對的人」文字。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-宜蘭場。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-花蓮場。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台東場 屏東場。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台東場 屏東場。（圖／賴清德競選總部提供）

▼賴清德與陳俊宇同台造勢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-宜蘭場 賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

▼賴清德前往花蓮縣、台東縣、屏東縣造勢。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-花蓮場 賴清德 張美慧。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台東場 屏東場。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台東場 屏東場。（圖／賴清德競選總部提供）

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