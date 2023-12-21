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鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他就醫檢查驚見「百條活蛆」築巢

越南一名男子的鼻腔內長期有大量鼻涕，一經檢查才發現有百條活蛆在內。（示意圖／Unsplash）

▲男子的鼻腔內長期有大量鼻涕。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

越南河內市一名53歲男子的鼻腔因不明原因長期有大量鼻涕，家人怎麼勸都無法說服他至醫院就診檢查。後來病情日益嚴重，導致鼻腔內疑似有感染、發紅又發臭的情況，逼不得已將他帶往至當地醫院治療，醫生檢查後竟發現他的鼻腔中有大量的蛆，相當嚇人。

根據越南媒體報導，河內市一名男子鼻腔內長期有大量鼻涕，還有氣味難聞的狀況。據了解，該男子原先就患有鼻竇炎，後來鼻組織疑似被侵蝕並嚴重腐爛，因此也出現呼吸困難及鼻子、臉部周圍腫脹的狀況。

家屬見狀況不對勁，因此想辦法要說服他至醫院檢查，但好說歹說他就是不配合。後來該男子鼻腔感染，還伴隨發紅、發臭狀況，因此家人就帶著他前往醫院治療。

男子經醫生進行內視鏡檢查，竟取出了100多隻活蛆，同時清潔該男子的鼻腔。成功清除蛆後，男子健康狀況已穩定，並繼續接受觀察及治療；醫生進一步檢查發現，男子的左側鼻腔內有許多蛆蟲築巢，而右側鼻腔處於黏膜萎縮、結痂的狀態。

醫生指出，蛆蟲生長速度非常快，鼻子裡的蛆蟲常常會引起刺激，導致鼻腔分泌物增多、水腫、異物感、疼痛、流鼻血或流鼻涕惡臭，更可能引起發燒。若不及時治療，幼蟲恐會深入腦部引起腦膜炎，甚至導致死亡。

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