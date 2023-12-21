民進黨重申賴清德老家合法　再質問趙少康：中廣董事長要不要辭？

▲民進黨召開「侯柯收租、逃稅發大財？！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，民進黨候選人賴清德左打柯、右批侯，還宣布要將飽受爭議的萬里老家公益信託、捐出作為礦工生活紀念館使用。面對國民黨仍質疑「違建捐出還是違建」，民進黨發言人張志豪、卓冠廷與賴辦發言人戴瑋姍21日上午召開記者會，賴副的老家就是合法的老舊房屋、不是違建，並質問國民黨副總統候選人趙少康，「中廣董事長要不要辭？」

賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍說，賴副的老家就是合法的老舊房屋，所以它不是違建，「我想這樣子的一個情況之下，我們最重要的是保存我們在礦工區域，這些居民的居住權益」，賴副是一個非常關心鄰居，甚至跟他有一樣背景的人，他們在老家和房子都可以獲得修繕。

戴瑋姍強調，賴清德的很清楚，會全力協助，這一些相關礦區的地方可以進行相關後續的輔導，也一定會把它捐出來做公益，用相關的法令，做相關後續的使用。

民進黨發言人張志豪呼籲，有心人士不要刻意帶風向，新北市政府在9月6日又提出聲明，「如果建物是民國70年2月15日在發布實施北部區域計畫之前就已經存在，可以提佐證資料」，依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋，「賴清德的萬里老宅完全沒有任何的違建之虞，如果要認定違建，請有心人士直接去問新北市政府，依法怎麼認定？也請新北市政府說清楚」。

「我覺得國民黨就是現在這樣，做神是他們，做鬼也是他們。」民進黨發言人卓冠廷直指國民黨副總統參選人趙少康，講什麼賴清德的工寮無論是捐或拆，他就辭中廣董事長，「趙少康副總統參選人，你講的欸，公益信託就是捐，委託人就是捐贈人，這就是法律上的捐，所以趙少康現在問題就是你，賴清德已經要捐出來做公益信託，你的中廣董事長要不要辭？」

另外，卓冠廷也點名國民黨不分區立委謝龍介，「是你呼籲賴清德要捐的，全都你們講的，結果現在賴清德捐了之後，國民黨現在又說你們違建也捐，不是你們建議的？做神是你們，做鬼也是你們。