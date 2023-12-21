▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數，針對民進黨高層今（21）日公布內參民調，民進黨總統候選人賴清德支持度領先國民黨總統候選人侯友宜超過誤差值，國民黨秘書長黃健庭對此回擊，民進黨的民調「聽起來像吹哨子壯膽的感覺」，與一般其他民調結果有偏離事實的狀況。

黃健庭強調，不論如何，選戰剩下最後20幾天，國民黨就是全力衝刺，民調只是作為參考，包括黨中央與候選人前往基層拜票，都有明顯感受到支持者的熱度，全民期盼改變台灣，對於下架貪腐政權的期待，國民黨的感受非常深。

另外，被問到昨晚總統候選人政見會表現，黃健庭稱讚侯友宜的表現非常好，在有限時間內針對國家安全、打貪查弊等議題都有具體政策並展現決心，反觀另外2位過去總統候選人賴清德、柯文哲說空話、講假話以及跳票紀錄不勝枚舉，侯友宜是唯一能被信任的一個候選人，表現高下立判。

黃健庭批，賴清德昨天針對萬里老家的表述，簡單說就是準備繼續「賴皮」下去，他並強調，侯友宜妻子文大租屋的情況，與賴清德萬里老家完全不一樣，文大租屋是合法建物也有繳稅，賴清德先前稱萬里老家已經過戶給一位親戚，結果這位親戚是人在美國的兒子，房子雖然登記在兒子名下，如今賴清德又可以決定拿出來信託，顯然還是賴清德自己在做主。

黃健庭認為，信託不是贈與，信託的動作就是讓賴清德萬里老家的房子保證不會被拆，最後房子還是賴家的，而人民在意的不是房子有沒有信託，而是賴清德是否又再嚴以待人、寬以律己。