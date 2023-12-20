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永靖謝平安家年華湧上萬人朝聖　搓湯圓象徵感恩團圓

▲彰化永靖謝平安家年華，為期兩天的活動，吸引超過萬名鄉親及遠道而來的遊客。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

大人小孩手中搓著湯圓，同時也將祝福揉進湯圓裡，彰化永靖鄉謝平安家年華盛大舉辦，封街席開超過230桌，展開一連串精彩活動，未來每年12月的第2個週末，歡迎大家到永靖作客，共度台版感恩節。

▲業配截圖 頂新和德文教基金會_永靖謝平安影音出機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲彰化永靖謝平安家年華文化盛典封街搓湯圓。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾表示，「很高興有這個機會大家回來故鄉參與，很熱鬧」，另一位民眾也表示，「這節目很棒，家年華230幾桌，大約2300多人。」還有民眾指出，「今年市集帶動附近的人潮觀光消費，還滿有趣的，自己逛了一圈下來覺得還不錯也買了一堆吃的，QR code掃描之後集點，只要掃描到5個地方碼，就可以到服務台換取它的小禮物。」

市集數位地圖集章，讓民眾有得吃有得逛有得玩，近年來永靖鄉共好協會透過頂新和德文教基金會支持，打造台版感恩節。

▲業配截圖 頂新和德文教基金會_永靖謝平安影音出機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲席開超過230桌平安宴，規模是歷年之最。（圖／記者謝婷婷攝）

永靖共好協會理事長陳雍讓表示，「今年永靖謝平安家年華平安宴真的是歷年之最，因為今年大概有230桌，有總共2000多人會來參加，創新方面，我們今年做了實境的集章以及巨型燈籠的打卡，結合了在地的店家還有知名的品牌市集，希望在地鄉親以及外來的遊客能夠來永靖來做客。」

▲業配截圖 頂新和德文教基金會_永靖謝平安影音出機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼頂新和德文教基金會，邀請今年職棒總冠軍隊伍味全龍的球員蔣少宏、張政禹、林子昱、郭郁政和小龍女體驗永靖謝平安家年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配截圖 頂新和德文教基金會_永靖謝平安影音出機。（圖／記者謝婷婷攝）

永安宮主委胡順銎表示，「今年是永安宮建宮210週年，我們邀請了永靖24村的宮廟來參加遶境活動，共邀請32尊神尊參加，因為今天是我們建宮210週年，我們有邀請到各個宮廟，以及各個學校的學生來參加遶境，12/9遶境人數超過千人。」

今年的文化盛典昨天先由24村神尊遶境活動揭開序幕，今天（10日）封街搓湯圓、平安宴席開超過230桌，不僅將活動帶入最高潮、也創下歷年平安宴最大規模，24村的鄉親及來自各地的民眾上午將永靖街擠得水洩不通，另也有人特別從新加坡回鄉、上百名味全龍球迷也到場爭睹味全龍球星蔣少宏等人的風采。

▲業配截圖 頂新和德文教基金會_永靖謝平安影音出機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲除了封街搓湯圓、祭祀慶典及市集活動，這場感謝神明、傳承傳統文化慶典，凝聚了永靖街的熱鬧。（圖／記者謝婷婷攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「年輕人有時候不知道，我們秋收冬藏以後要感謝天感謝地，所以希望說利用這個謝平安，讓大家回到家來，也讓大家知道謝平安的意義，我們也希望說，它變成永靖鄉民的家庭日。」

為期2天的永靖謝平安家年華，除了象徵感謝神明一年的庇護，也期盼引領更多年輕人回家，看到家鄉文化的美好，帶動地方創生。

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