周五冬至報到！命理師曝「開運6招」：湯圓吃對才能「金包銀」

▲冬至傳統習俗會吃湯圓。（示意圖／新北市漁業處提供）



記者隋昊志／綜合報導

本周五即將迎來二十四節氣中的冬至，是北半球一年之中白晝最短，黑夜最長的一日。民俗專家柯柏成指出，今年冬至是在上午11時27分交換節氣，可以在13時以前，趁午休時間閉目養神一下。此外，冬至必吃的湯圓一定要雙色、雙數，才能包金又包銀，也可以吃碗麵線象徵壞運過盡好運來。

命理師柯柏成在臉書發文指出，今年的冬至在上午11時27分交換節氣，建議可以在13時之前趁午休時間睡一下，若時間不夠的話，閉目養神也可以，只要15分鐘就能夠保養元氣，讓冬至一陽來復的純陽之氣開運整個冬天。如果抽不出時間的話，晚上最晚也要在23時之前就要就寢，即使睡不著也要閉上眼睛躺在床上，什麼都不做起碼15分鐘以上。

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柯柏成表示，冬至傳統習俗就是吃傳統的紅白湯圓，一定要記得吃雙色、雙數，象徵「陰陽交接」，紅、白湯圓分別代表金與銀，兩種湯圓都吃才能包金包銀，如果是吃包餡的大湯圓得吃雙數，才不會「落單」。

另外，冬至開運食物還有豬腳麵線，可延壽、除晦氣，如果過去一年不如意的話，可以來碗豬腳麵線，象徵壞運過盡、好運來，若是吃素的話，也可以單純吃碗素麵線就可以讓壞運過盡，開運效果並不亞於豬腳麵線。

柯柏成說明，因為冬至有過年之意，若是中秋錯過拜月老的話，也可以把握冬至的機會，去月老廟或城隍廟找城隍夫人祈求姻緣桃花，供品選用湯圓的話，就用雙數的紅白兩色湯圓，或者是麻糬也是供品的好選擇，口味顏色不拘但一定要象徵雙雙對對的雙數。

柯柏成提醒，由於2024甲辰年起，會由北極玄天上帝開始掌天盤，過去事業不順、年底面臨裁員減薪，或者是從事業務的朋友想要衝業績，冬至這天一定要去玄天上帝廟上香祈福，才能好運旺旺來。