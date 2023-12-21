高雄最強母雞陳其邁拉抬李柏毅　黃昏市場拜票…婆媽瘋狂了

▲陳其邁全力拉抬李柏毅，陪同黃昏市場拜票 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入白熱化階段，昨（20）日立委號次抽籤首日，民進黨籍最大諸侯，高雄市長陳其邁在上午號次抽籤宣示將會全力拉抬黨籍立委選情後，下午立刻陪同黨內中生代，左營、楠梓區立委候選人李柏毅車掃並到自由黃昏市場拜票，也掀起旋風，面對左楠區選情膠著，他也霸氣喊，「有需要我隨時再來！」

高雄市第四選區左營、楠梓區過去是傳統藍營票倉，直到2016年現任立委劉世芳出馬，加上國民黨分裂，民進黨才成功拿下左楠。此次劉世芳交棒在地議員李柏毅，包括國民黨總統候選人侯友宜在內的各路天王，三不五時就到左楠為國民黨候選人李眉蓁輔選，對於左楠這一席立委展現出高度的企圖心。

▲▼陳其邁陪同李柏毅赴黃昏市場拜票，支持者熱情搶拍合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁昨日上午在主持智慧城市推動委員會年會後，下午就請假輔選，化身高雄最強母雞，出手拉抬選情最激烈的左營、楠梓區。掃街車隊從李柏毅競選總部出發後，雖然空中飄著冷雨，但不時可見支持者加油打氣，有熱情粉絲大喊「邁邁！」陳其邁除了暖心回應，也不忘請粉絲要支持身邊的李柏毅。

車隊在傍晚來到左營自由黃昏市場，由陳其邁和左楠現任立委劉世芳一起，帶著李柏毅到市場內拜票，適逢下班時段，市場內擠滿了包括下班後和帶著放學後學童採買的民眾。

▲攤商送上粽子，祝福李柏毅順利當選。（圖／記者賴文萱翻攝）

雖然昨日的高雄只有18度還飄著小雨，但陳其邁的熟男魅力在下班後人潮洶湧的黃昏市場裡掀起旋風，民眾的熱情也讓溼冷的天氣相形失色。

有婆媽直接放下手中大包小包，拿起手機要求自拍合照，也有攤商送上菜頭、粽子為候選人李柏毅加油打氣，陳其邁的超人氣熟男魅力，讓本就火熱的市場更加炙熱，一舉破開高雄18度寒流的濕冷天氣。

▲陳其邁力挺李柏毅，霸氣喊「有需要我再來！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，市府在左楠推行了許多重大建設，包括台積電設廠、新台17線開闢和捷運子線的規劃，這些都需要支持高雄、了解左楠的民進黨來延續完成，他也拜託市民，要讓李柏毅進入國會，中央地方合作發展高雄。面對左楠區選情膠著，他也霸氣喊「有需要我隨時再來！」