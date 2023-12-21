荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出　攜師妹探索台荷400年歷史交集

▲荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯，特地帶著師妹Marjolein Heijltjes造訪台南各大景點，探索台荷4百年來千絲萬縷的歷史連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯的演出，已成為每年耶誕節期間台南市民最期待的音樂盛事之一，2023年他除依然以「You Raise Me Up」等歌曲溫暖市民外，其師妹Marjolein Heijltjes首度與他一同來台演出。

多次來台的馬丁已是台南通，他也特地帶著師妹Marjolein Heijltjes造訪台南各大景點，探索台荷4百年來千絲萬縷的歷史連結。

黃偉哲市長表示，馬丁的歌聲動人心弦，向來受到市民朋友的喜愛，Marjolein的加入定會為表演帶來不一樣的火花。黃偉哲進一步表示，兩位荷籍歌手在台南400前夕到訪更顯意義，他們此行不僅是音樂交流，更是文化交流，他期待歌手們在親身體驗台南的文化底蘊和歷史景點後，將這些探索融入他們的音樂演出傳遞給大眾，讓更多人認識台南、了解台南，而這正是台南400「一起台南，世界交陪」的核心精神所在。

馬丁表示，年末來台南表演已經是他每年最期待的事情，他猶記得2019年初次到訪時黃偉哲市長帶著他搭乘雙城巴士漫遊安平。因此馬丁今年也帶著師妹舊地重遊，參觀了安平樹屋、有荷蘭人墓塚的四草大眾廟、奇美博物館及善糖文化園區等景點，還非常幸運遇上南美館展出「千載難逢──故宮國寶佇台南」，讓他及師妹在台南就能欣賞到世界知名的文物，對翠玉白菜與鬥彩雞缸杯等展物感到驚艷不已。

首次到訪台南的師妹Marjolein Heijltjes則大讚台南乾淨的街景與親切友善的人們。她此行除了參觀安平古堡感受百年前荷蘭與台南的歷史連結外，也到安平老街及國華街一帶品嘗台南的美食小吃，甚至鼓起勇氣挑戰諸多外國人卻步的臭豆腐，留下特別的旅遊體驗。

馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)與師妹Marjolein Heijltjes預計將在12月23日於永華市政中心西側廣場「搖滾耶誕演唱會」登台演出，相關消息請參閱「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉絲專頁。

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