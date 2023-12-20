　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

▲華語樂壇天王林宥嘉，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲華語樂壇天王林宥嘉，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巡演累積至今已遍及亞洲、澳洲、美洲、歐洲等超過30城市、超過50場次的華語樂壇天王林宥嘉，甫結束台北小巨蛋3場售票演唱會後，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。

林宥嘉將近40分鐘演唱會等級表演，將帶來一連串膾炙人口歌曲，現場氣氛勢必嗨到最高點！喜歡Yoga的朋友，別再錯過這千載難逢的好機會。

▲華語樂壇天王林宥嘉，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲市長重申：「台南跨年耶誕活動卡司，台南是第2名，真的第1名去哪裡找，我也不知道，我們花了這麼多的心力心血，辦好這次的耶誕跨年活動，也希望帶給觀眾最好的視聽享受。」，簡單說，台南跨年卡司沒有最好，只有更好。

今年台南的耶誕跨年活動不僅安排了兩場親子活動和三場大型演唱會，更宣布首度在雙市政中心同步舉辦跨年演唱會。這場跨年盛會不僅是拉開台南400的序幕，也是市民期盼新年新氣象的象徵。舞台將聚集金曲歌王、金曲歌后以及日、韓多組等重量級明星。

被歌迷稱是「世界上最浪漫的男子」的林宥嘉，睽違5年重返台北小巨蛋，3場售票演唱會共3.3萬張門票，開賣10分鐘後售罄，吸引超過6萬人同時上線搶購，可見受喜愛的程度。

「沒搶到票的歌迷不要難過，林宥嘉在台南獨家40分鐘的表演及歌聲陪你渡過溫馨耶誕假期。」黃偉哲指出，台南好Young跨年首場「搖滾耶誕演唱會」，不用妳（你）花錢買門票，就可以近距離欣賞林宥嘉的演出，而且是演唱會等級的濃縮版，這麼好的機會只有在台南找!

主辦單位新聞及國際關係處表示，「2024台南好Young」跨年3場大型演唱會，首場23日晚間在永華市政中心西側廣場登場，當天除了壓軸演出的林宥嘉外，還有韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人、超紅人氣樂團告五人，創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生，金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、以及來自荷蘭的美聲Martin Hurkens及Marjolein，精彩可期，歡迎海內外朋友盡早規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

▲華語樂壇天王林宥嘉，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新聞及國際關係處補充說明，來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百、發票登錄購物節，就有機會參加抽獎，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接「台南400」就對了。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：
搖滾耶誕演唱會
時間：12/23晚上
地點：永華市政中心西側廣場
林宥嘉、輝人WHEE IN、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein

台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上
地點：永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、李玉璽、閻奕格、Tyson Yoshi、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、、未來少女-紫月光

南瀛跨年晚會
12/31晚上
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、康康、張語噥、鄭心慈、范范、張雅涵、張庭瑚、林逸欣、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站：https://tainanyoung.com.tw /
粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec /

ET快訊
快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意
超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行推爆：有打折
北捷手扶梯黑衣男擋路！女遭恐怖勒脖壓制15秒
台74插隊下交流道！　害6車連環撞
凍番薯！冬至最冷探6度「一圖看各地低溫時程」　聖誕再一波降溫
iPhone別充到100%　前蘋果員工認證6招「電池長壽」小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

圈選大頭照「算有效票」294票平手　彰化老村長抽籤當選9連霸

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

圈選大頭照「算有效票」294票平手　彰化老村長抽籤當選9連霸

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

聲優王子宮野真守爆離婚！　「分居成導火線」斷開15年青梅竹馬妻

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

金球獎又出包！20％成員「未收到邀請」　氣到抵制投票：大家都很不安

SNH48左婧媛怒轟粉絲神經病！點名「辱追粉」：對我指手畫腳都該死

德微投資1.8 億元取得喜可士40%股權　明年營收挑戰30億元

壽司郎消費滿400元送1盤　大阪名店「三く」聯名拉麵只賣19天

貪玩德牧犬「咬走包裹」跑給送貨員追　只願意還給另一位同事

新北第2選區立委號次出爐！　民進黨林淑芬1號、民眾黨李有宜3號

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

浩鼎董座閻雲「完成所託」請辭　新人選近日決定

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

地方熱門新聞

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

綠營立委備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

王家貞靜坐抗議違憲惡法踐踏民主人權

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

「妃」常戰力！妃妃姐姐現身選委會

芥蘭農藥殘留超標　南投自助餐廳遭罰3萬

台86路面改善交通衝擊應降至最低

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

更多熱門

相關新聞

追撞機車害「起火燒成廢鐵」　惡劣駕駛逃7hrs被逮

追撞機車害「起火燒成廢鐵」　惡劣駕駛逃7hrs被逮

台南市中西區和緯路四段，20日清晨5時10分許發生自小客車擦撞機車車故，機車被撞至路旁後起火燃燒，所幸60歲吳姓騎士雙手僅受擦傷，而自小客車50歲曹姓駕駛事故後竟直接落跑，警今中午已將其帶回調查，其酒測值經測為零，全案依公共危險、過失傷害等罪嫌送辦。

即／台南民宅起火！23歲女失去生命跡象

即／台南民宅起火！23歲女失去生命跡象

即／台南安南民宅火警　1女受困4樓

即／台南安南民宅火警　1女受困4樓

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

台南中西區和緯路四段火燒車

台南中西區和緯路四段火燒車

關鍵字：

演唱會門票歌迷台南搖滾耶誕林宥嘉

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面