沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

▲華語樂壇天王林宥嘉，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巡演累積至今已遍及亞洲、澳洲、美洲、歐洲等超過30城市、超過50場次的華語樂壇天王林宥嘉，甫結束台北小巨蛋3場售票演唱會後，23日將擔綱「台南好Young」搖滾耶誕演唱會壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南。

林宥嘉將近40分鐘演唱會等級表演，將帶來一連串膾炙人口歌曲，現場氣氛勢必嗨到最高點！喜歡Yoga的朋友，別再錯過這千載難逢的好機會。

市長黃偉哲市長重申：「台南跨年耶誕活動卡司，台南是第2名，真的第1名去哪裡找，我也不知道，我們花了這麼多的心力心血，辦好這次的耶誕跨年活動，也希望帶給觀眾最好的視聽享受。」，簡單說，台南跨年卡司沒有最好，只有更好。

今年台南的耶誕跨年活動不僅安排了兩場親子活動和三場大型演唱會，更宣布首度在雙市政中心同步舉辦跨年演唱會。這場跨年盛會不僅是拉開台南400的序幕，也是市民期盼新年新氣象的象徵。舞台將聚集金曲歌王、金曲歌后以及日、韓多組等重量級明星。

被歌迷稱是「世界上最浪漫的男子」的林宥嘉，睽違5年重返台北小巨蛋，3場售票演唱會共3.3萬張門票，開賣10分鐘後售罄，吸引超過6萬人同時上線搶購，可見受喜愛的程度。

「沒搶到票的歌迷不要難過，林宥嘉在台南獨家40分鐘的表演及歌聲陪你渡過溫馨耶誕假期。」黃偉哲指出，台南好Young跨年首場「搖滾耶誕演唱會」，不用妳（你）花錢買門票，就可以近距離欣賞林宥嘉的演出，而且是演唱會等級的濃縮版，這麼好的機會只有在台南找!

主辦單位新聞及國際關係處表示，「2024台南好Young」跨年3場大型演唱會，首場23日晚間在永華市政中心西側廣場登場，當天除了壓軸演出的林宥嘉外，還有韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人、超紅人氣樂團告五人，創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生，金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、以及來自荷蘭的美聲Martin Hurkens及Marjolein，精彩可期，歡迎海內外朋友盡早規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

新聞及國際關係處補充說明，來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百、發票登錄購物節，就有機會參加抽獎，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接「台南400」就對了。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

搖滾耶誕演唱會

時間：12/23晚上

地點：永華市政中心西側廣場

林宥嘉、輝人WHEE IN、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、李玉璽、閻奕格、Tyson Yoshi、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、、未來少女-紫月光

南瀛跨年晚會

12/31晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、康康、張語噥、鄭心慈、范范、張雅涵、張庭瑚、林逸欣、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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