台南23歲女困火場失去生命跡象　勇消救出送醫搶命恢復心跳

▲台南市安南區安中路一段一棟民宅20日上午發生火警，消防人員迅速滅火，救出受困23歲女子惟已失去生命跡象，經送往永康奇美醫院搶救，成功恢復呼吸心跳住院觀察治療中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區安中路一段一棟民宅20日上午11時18分許發生一起火警，民宅為一棟4層樓RC建物，消防局出動22車43人搶救，消防人員抵達現場後，發現4樓黑煙不斷竄出，消防人員迅速滅火，並救出受困4樓的23歲女子，救出時已失去生命跡象，經送往永康奇美醫院搶救，成功恢復呼吸心跳，目前住院觀察治療中。

安南區安中路一段701巷1棟4樓民眾，20日上午11時18分許發生火警，119據報出動出動22車44人前往搶救，火勢於11時39分許撲滅火勢，消防人員同步在4樓房間救出受困的1名23歲女子，該女子疑被嗆昏，搶救出來時已無生命跡象，消防人員馬上進CPR急救，並由救護人員接手搶救以救護車送奇美醫院急救。

初步判斷燃燒處為4樓，燃燒雜物面積約40平方公尺，該民宅未裝設住警器，有財損。詳細起火原因仍待進一步調查。

據了解，該名女子大學畢業後尚在家待業，案發時屋主外出上班，家中只有該女子及其母親在家，火警發生時，母親立即呼叫女兒逃生，但因起火處在4樓該女子房前客廳，造成該女子受困不及逃生，且濃煙竄入房內以致被濃煙嗆傷失去呼吸心跳倒在房門內，經消防人員搶救脫困，積極CPR急救火速送醫，及醫院急救醫療團隊全力搶救下，幸好恢復生命跡象搶命成功，目前住院觀察治療中。