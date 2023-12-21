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半個台灣下雪！「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

▲▼陽明山下雪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲當年陽明山下雪盛況。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

全台冰封，注意越晚越冷！中央氣象署指出，今晚到周五清晨是寒流影響最明顯時刻，北台灣低溫僅8、9度。對此，有網友再度想起2016年霸王級寒流狂襲，引來一票網友驚回，當年半個台灣在下雪，「新竹平地下冰霰，長那麼大第一次看到」、「台北山區降雪實在誇張」、「連台南都下霰」、「台中平地4度」。

一名網友在PTT以「還記得2016霸王級寒流的情況嗎」為標題發文，他回憶7年前的1月下旬，那波帝王級寒流席捲北半球，影響台灣、大陸、香港、日本與韓國等，造成過往少有下雪紀錄的地區降雪。

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原PO接著說，此次寒流被認為是極端天氣現象，主要因負北極震盪所致，讓他好奇拋問「有沒有當年寒流是什麼情況？還有沒有人記得？」

一票網友記憶猶新直呼，「在台北車站等公車還下霰」、「新竹平地下冰霰，長那麼大第一次看到」、「台北山區降雪實在誇張，那時好多人跑去五指山和汐止山上看雪」、「連台南都下霰」、「坪林石碇山區都能有雪了，印象深刻」、「民權西路站下雪（有人說是霰）」、「那是我唯一承認霸王級寒流的一次沒有之一，中低海拔的山全都下雪了，中午買便當在台北市天空看到下冰霰」、「台北周圍幾百公尺高的山區都下雪，真的罕見」。

還有苦主說，「那時在當兵，跑去救災，在魚塭幫忙撈死魚」、「我有去跑半馬，一堆人棄賽，獎牌沒人拿，現在回想棄賽才是對的」、「永遠記得當晚站12-02的哨，冷到X杯」、「那時候寒流我出車禍，在病床上發抖，抖了五個小時才被推進去手術，差點沒凍死」。

▲2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

▲霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

針對今年入冬首波濕冷型寒流抵達，中央氣象署提醒，今（21）日晚到周五清晨是這波寒流影響最明顯的時候，北台灣低溫僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度，空曠地區可能再低1、2度。

氣象署也指出，此波寒流影響期間，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率；山區最冷的時間約在今下半天至周六清晨，北部及東北部2000公尺以上山區亦有路面結冰、霧淞的現象，若低溫與水氣能配合，迎風面不排除有降雪的機率。

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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