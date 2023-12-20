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專家對談防堵國安漏洞　賴中強拋「修正三法」擴大政治獻金透明化範圍

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「週三青年日」20日針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

隨著2024總統與立委大選的腳步逼近，境外勢力介選議題再起，無論是近期招待基層村里長率團前往中國旅遊，或是對台貿易壁壘調查的經濟施壓，都備受關注。經民連智庫（前身為反黑箱服貿民主陣線）召集人、律師賴中強20日表示，中共對台灣的統戰和滲透無所不在，他建議修正政治獻金法，擴大政治經費透明化範圍，讓在地協力者無所遁形。

Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。賴中強是在與這場座談中，做上述表示。這場座談會受邀與青年面對面的來賓，還包括信民兩岸協會理事長黃清龍、國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺、台灣教授協會會長陳俐甫，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

對於近期北市里長赴中國大陸旅行遭檢調約談所掀起的中國介選疑雲，賴中強表示，經民連已經提出「防阿共三法」的倡議，首先是要修正刑法外患罪章，使法律構成要件更加清楚具體，並區分情節程度給予適當量刑，以真正懲罰叛國行為。其次，必須修正反滲透法，要求中共在地協力者申報政治獻金，讓他們從灰色地帶現形。第三，則是修正政治獻金法，擴大政治經費透明化範圍，讓在地協力者無所遁形。中共對台灣的統戰和滲透無所不在，唯有如此，才能更有效地應對這些威脅。

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

經民連智庫召集人、律師賴中強。

▼信民兩岸協會理事長黃清龍。

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

信民兩岸協會理事長黃清龍認為，中國介入台灣選舉，主要是利用台灣的民主開放體系，以及國家認同分歧與選舉競爭，達到不戰而屈人之兵的目標。實際的媒體傳播案例已顯示，傳統媒體接受「爆料」，背後其實有中國認知作戰部門的指點，這些資訊雖然不是「假新聞」，但其目的就是暴露台灣國安系統漏洞，打擊台灣政府的威信，使人民喪失信心，並進一步擴大台灣內部分裂，讓民眾對主權問題感到厭倦。因此，他建議要培養更多台派KOL，讓民眾不斷接觸這些資訊，才能見招拆招，應付排山倒海的攻勢。

國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，台灣的網路環境自由開放，可能讓境外勢力長驅直入，灰色地帶戰術能巧妙地透過各種方式影響台灣的經濟、社會和輿論，「不費一顆子彈就能削弱、消滅台灣」。

江雅綺指出，網路科技的灰色威脅，除了竊取資料與情報、影響人心輿論，更可能在關鍵時刻癱瘓關鍵基礎設施、讓公共秩序大亂，所以更需要強化相關法制的建置，避免這些灰色威脅成為潛伏在社會的數位不定時炸彈。

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。

▼台灣教授協會會長陳俐甫。

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

台灣教授協會會長陳俐甫指出，透過廣收個資進行大數據分析、深偽變造AI科技及製作機器人和內容農場等數位方式，進行積極的滲透破壞，台灣已經是主要受災區。台灣如果要「抓漏」，可從結構和心理面向著手。結構上，立法院應積極整備法律制度，執政黨必須對台灣的未來有所承擔，人民如無法了解修法的迫切性，政府則有說明的義務；心理上，台灣應在教育、文化、傳播等方面積極推動台灣的國家認同。

台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣選舉被介入的樣態，除明顯可感知的外交打壓、軍事威脅與經濟脅迫外，還有無所不在的資訊戰、輿論戰與認知戰，甚至已經出現透過基層在地協力者，阻止政府防堵國安漏洞的措施。

董思齊認為，如何系統性地防堵國安漏洞，是台灣的當務之急。台灣的民主自由得來不易，青年朋友作為台灣的希望，要如何守護台灣未來的民主、自由，需要靠共同參與與集體努力來找出系統性的防衛機制向世界展現台灣民主的堅韌力量。

▼台灣智庫副執行長董思齊。

▲Y’s Day「週三青年日」20日晚上舉行青年座談，針對台灣如何系統性地防堵國安漏洞主題，進行探討。（圖／記者陳弘修翻攝）

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