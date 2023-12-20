世新攜手故宮簽署合作備忘錄　古文物內涵提升文化創意能力

▲ 世新大學校長陳清河（左）與國立故宮博物院院長蕭宗煌（右）共同簽署合作備忘錄。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學校長陳清河與國立故宮博物院院長蕭宗煌今（20）日於世新大學共同簽署合作備忘錄，雙方建立產學策略聯盟，繼已展開的8K「國寶新視界」系列影片授權合作，未來計畫以故宮數位化資源導入學校，讓師生策展、教學與內容開發創作，以古文物內涵提升文化創意能力。故宮團隊也前往世新LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage），沉浸體驗虛擬攝製流程，期待在此整合雙方資源，開創虛實融合的影像作品。

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▲ 世新大學與故宮團隊針對產學合作進行交流。

為培育符合潮流趨勢的跨域專才，世新大學積極加強理論與實務結合的創新課程，也重視藝術文化推廣以培養學生人文素養。對於獲得故宮支持與產學合作，世新大學校長陳清河滿懷感謝心情，期許促進博物館學術專業，配合大學課程、學程制度或交流活動，推動世新學生跨域學習，創造富有文化底蘊的作品，以提升國際競爭力，推廣文化、歷史及創意媒體教育方面的經驗，同時延伸世新永續經營、培育斜槓專業、產學零距離的重要發展目標。

故宮院長蕭宗煌表示，對世新的印象是具有堅韌形象的高等學府，校友遍布台灣各個產業領域，尤其是傳播業界中的翹楚，並對世新創辦人成舍我的報人精神深感敬佩。他指出，很開心能夠與世新大學展開第一步，對故宮來說，大學主掌教學研發，博物院以展示推廣為己任，簽署合作備忘錄就像搭起兩端的橋樑，期望未來在實質合作上有更多進展，也鼓勵世新師生使用故宮Open Data資料庫進行創作，成功打造的影像、文創作品，可以透過IP授權、品牌聯名等合作互相提升，也落實博物館公共化政策，讓文物從展櫃走進每個人的日常生活。

▲ 故宮團隊首次前進世新智能攝製基地沉浸體驗虛擬攝製技術。

儀式上，還有世新大學副校長兼教務長賴正能、研發長許碧芳、新聞傳播學院院長阮明淑、圖文傳播學系主任尚祚恒、資訊傳播學系主任黃昭謀、廣播電視電影學系主任葉基固、數位多媒體設計學系主任陳學聖，分別與故宮博物院副院長黃永泰、數位資訊室主任謝俊科、專門委員陳中禹、第二科科長林育生、第三科科長吳紹群，以及負責完成故宮《國寶新視界》系列影片的青銅視覺藝術導演柯子建、導演陳蓓蓓相互交流，針對學用合一、課程連結產業趨勢與8K UHD超高畫質影像拍攝、後製及儲存進行討論，並在世新智能攝製基地研討虛擬攝製技術新知，為後續產學合作締結穩固關係。

▲ 世新大學與故宮期望未來推動更多實質合作，在世新智能攝製基地合影。