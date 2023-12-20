丈夫跟男同事曖昧！傳訊甜喊「小X貨」　人妻一看對話崩潰

▲人妻發現丈夫與男同事曖昧，傳送的訊息十分煽情。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者柯振中／綜合報導

抓到丈夫出軌，看見對象的性別更崩潰！一名人妻指控，丈夫近日常常偷偷摸摸開手機看訊息，讓她驚覺有鬼，於是趁著機會查看對方的手機，沒想到竟真的抓到丈夫與同事曖昧，且對象還是男的，讓她更加崩潰。

這名女子在「爆料公社」表示，近期丈夫會偷偷摸摸用手機、回覆訊息，感覺十分詭異，於是她趁著丈夫不注意，偷偷打開手機，查看究竟藏了什麼秘密。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，女子查看丈夫的對話內容，發現丈夫與公司裡某位男同事對話煽情、曖昧，互相的關心問候間充滿情趣，甚至還說出「記得想我」、「小X貨當然想你」等話語，讓她瞬間崩潰，「我親愛的老公，你有老婆孩子了耶！你現在是怎麼回事啊！」

▲發現丈夫曖昧的對話，讓人妻十分崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



驚奇的發現在網路上曝光後，瞬間掀起了許多討論，也有不少人出言提醒，「小三的名字通常都會改成男生名字」、「你確定那是男同事」、「肯定仕女的，用男人名字、男人照片」、「故意用男同事的照片吧？」

此外，也有人透露，先前有名人夫為了偷吃小三，竟然突發奇想，要求對方將大頭貼、暱稱設為某銀行的名字，就連發送的訊息都與官方發送的簡訊相當類似，直到點開對話視窗，才能發現裡面暗藏玄機，偷吃的手法愈來愈高明，不可不防。