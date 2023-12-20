私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

▲淡江大學董事長張家宜（左）與校長葛煥昭（右）於頒獎典禮後合影。（圖／淡江大學提供）

生活中心／台北報導

中華民國私立學校文教協會第七屆傑出教育事業家暨第三屆傑出校長頒獎典禮，今（20）日上午10時在國立政治大學公企中心舉行，淡江大學董事長張家宜、校長葛煥昭雙雙獲獎，連袂出席接受考試院院長黃榮村頒獎，也是全國唯一一所董事長與校長同時獲獎的學校。張家宜曾於2017年榮獲私校文教協會第一屆傑出十大校長，此次獲傑出教育事業家，再次肯定她對高等教育的持續卓越貢獻。

張家宜感謝評審委員的肯定，回顧18年行政副校長，14年校長，接任董事長邁入第6年的過程，近40年高教現場的歷練，以及在教育研究所的教學，帶來許多鍛鍊和體悟，迄今仍然懷抱為深耕教育繼續奉獻的熱誠。接著提到淡江大學以培育具心靈卓越的人才為使命，以創造精緻卓越的學術王國為願景，很高興該校校長葛煥昭同時獲得傑出校長獎的肯定，淡江在董事會支持與校長的領導下，各方面都有良好的成果，當前尤其在數位轉型以及永續淨零上，是持續全力努力的目標。更欣慰於分布世界各地的淡江校友，在各行各業成就斐然。張家宜最後感性的表示，在獲得第一屆傑出校長獎之時，她首先感謝的是父親，淡江大學創辦人張建邦，「相信獲得傑出教育事業家獎項，應該可以告慰他，接下來我更將秉持淡江文化特色，善盡社會責任，因為這是我終身不變的職志。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲淡江大學董事長張家宜（右）榮獲中華民國私立學校文教協會第七屆傑出教育事業家，接受考試院院長黃榮村頒發獎座。（圖／淡江大學提供）

葛煥昭說明，2018年8月1日起接任淡江大學校長後，在前任張家宜校長奠定的良好基礎下，積極將創辦人張建邦「國際化、資訊化、未來化」的「三化教育理念」發揚光大，持續推動「雙軌轉型」、「數位轉型」及「永續發展」三大辦學特色，引領創新轉型。2020年起，將「AI + SDGs = ∞」訂為中長程校務發展的努力目標，要以智慧科技進行校園數位轉型及永續轉型，培育學生具備未來職場最需要的兩項通才能力：「數位轉型」及「永續發展」。5年多來，繳出相當亮麗的成績單。

▲淡江大學校長葛煥昭（右）榮獲中華民國私立學校文教協會第三屆傑出校長，接受考試院院長黃榮村頒發獎座。（圖／淡江大學提供）

數位轉型方面，淡江大學與臺灣微軟、遠傳電信陸續合作，以MS Azure、MS365及MS Power Platform為基礎，打造臺灣第一所全雲端智慧校園；並導入遠傳5G與Wi-Fi 6基礎建設及雲端交換機，三方更攜手打造全國首座校園永續雲，正式邁入全雲端智慧校園2.0。永續發展方面，該校也連續榮獲2022年「第15屆TCSA台灣企業永續獎」-大學永續報告書金獎、2022年經濟部節能標竿獎金獎、2023年行政院國家永續發展委員會「教育類」國家永續發展獎及2023年中華民國品質學會第59屆卓越經營品質獎-標竿獎。獲得傑出校長獎的肯定，葛煥昭表示，未來將持續帶領淡江，以註冊商標「AI + SDGs = ∞」為努力目標，達成「共創大淡水、智慧大未來」的中長程願景，打造淡江成為一個在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城。