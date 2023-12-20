澎湖立委號次出爐！3候選人見面先握手　盼辦辯論會爭取認同

▲▼ 2024總統立委選舉今舉行號次抽籤，澎湖縣3立委候選人吳政杰（左起）、陳慧娟、楊曜出席選委會抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、吳佩蓁／澎湖報導

第11屆立法委員選舉澎湖區候選人號次抽籤，今（20日）上午10時在澎湖縣選舉委員會舉行，3位候選人包括國民黨候選人吳政杰、現任民進黨立委楊曜、無黨籍陳慧娟，3人先禮後兵，抽籤前先握手合照，氣氛和樂，抽籤結果為1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟。

澎湖縣選委會代理主任委員鄭明源表示，抽籤順序是依候選人登記時間的先後順序唱名進行號次抽籤，候選人當場啟閱籤號，抽定後之號次不得提出異議或要求調換，亦即為選舉公報及選舉票上各候選人之號次。

最終民進黨立委候選人楊曜抽到1號、國民黨立委候選人吳政杰抽到2號、無黨籍候選人陳慧娟則是3號，楊曜抽中1號，直呼就是好，2號吳政杰則是手比YA高喊勝利，3號陳慧娟喊三福臨門。

3位候選人彼此展現出高度民主風範，抽籤前先合照互相打氣，席間陳慧娟提出舉辦公開辯論會的想法，其他2位候選人也表示同意，並希望有第三公正方願意出來協調，但至於其他細節仍須進一步討論才能確定。

▲▼澎湖縣3立委候選人號次依序為1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟 。（圖／記者陳洋翻攝）

