　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澎湖立委號次出爐！3候選人見面先握手　盼辦辯論會爭取認同

▲▼ 2024總統立委選舉今舉行立委號次抽籤，澎湖縣3立委候選人今抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 2024總統立委選舉今舉行號次抽籤，澎湖縣3立委候選人吳政杰（左起）、陳慧娟、楊曜出席選委會抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、吳佩蓁／澎湖報導

第11屆立法委員選舉澎湖區候選人號次抽籤，今（20日）上午10時在澎湖縣選舉委員會舉行，3位候選人包括國民黨候選人吳政杰、現任民進黨立委楊曜、無黨籍陳慧娟，3人先禮後兵，抽籤前先握手合照，氣氛和樂，抽籤結果為1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟。

澎湖縣選委會代理主任委員鄭明源表示，抽籤順序是依候選人登記時間的先後順序唱名進行號次抽籤，候選人當場啟閱籤號，抽定後之號次不得提出異議或要求調換，亦即為選舉公報及選舉票上各候選人之號次。

最終民進黨立委候選人楊曜抽到1號、國民黨立委候選人吳政杰抽到2號、無黨籍候選人陳慧娟則是3號，楊曜抽中1號，直呼就是好，2號吳政杰則是手比YA高喊勝利，3號陳慧娟喊三福臨門。

3位候選人彼此展現出高度民主風範，抽籤前先合照互相打氣，席間陳慧娟提出舉辦公開辯論會的想法，其他2位候選人也表示同意，並希望有第三公正方願意出來協調，但至於其他細節仍須進一步討論才能確定。

▲▼ 澎湖立委候選人號次抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 澎湖立委候選人號次抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 澎湖立委候選人號次抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖縣3立委候選人號次依序為1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 2024總統立委選舉今舉行立委號次抽籤，澎湖縣3立委候選人今抽籤 。（圖／記者陳洋翻攝）

ET快訊
爆孫生「晚上鳥沒啥用」　林襄公開道歉了
獨／救災英雄竟是詐團首腦！　檢警直呼「不敢相信」
女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是
快訊／寒流殺到！擴大11縣市低溫特報　跌破10度
爆乳女荷官露小蠻腰！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了
高二生趕上學「紅燈硬要過」　斑馬線上被撞飛
他點出「台灣棒球問題」　教練寬鬆、球員自我設限
中職公告！樂天選擇75%轉隊費加陳柏豪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

澎湖立委號次出爐！3候選人見面先握手　盼辦辯論會爭取認同

賴清德萬里老家室內29.3坪　小小客廳、小房間、6人圓桌

宜蘭立委號次出爐！民進黨陳俊宇1號、國民黨黃琤婷6號

賴品妤、廖先翔誰能勝出？　黃暐瀚：汐止可能就是勝敗的關鍵

新竹縣市立委號次抽籤出爐！　柯美蘭4號、王婉諭1號

澎湖立委號次抽籤揭曉　楊曜1號吳政杰2號陳慧娟3號

連江縣3立委政見一次看！　聚焦改善交通、提升醫療品質

柯P農地爭議！李國璋協助復原…回應「補稅問題」：該怎辦就怎辦

助理代抽到「籤王」　吳思瑤嗨喊：北市一選區票投「第一好」

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

澎湖立委號次出爐！3候選人見面先握手　盼辦辯論會爭取認同

賴清德萬里老家室內29.3坪　小小客廳、小房間、6人圓桌

宜蘭立委號次出爐！民進黨陳俊宇1號、國民黨黃琤婷6號

賴品妤、廖先翔誰能勝出？　黃暐瀚：汐止可能就是勝敗的關鍵

新竹縣市立委號次抽籤出爐！　柯美蘭4號、王婉諭1號

澎湖立委號次抽籤揭曉　楊曜1號吳政杰2號陳慧娟3號

連江縣3立委政見一次看！　聚焦改善交通、提升醫療品質

柯P農地爭議！李國璋協助復原…回應「補稅問題」：該怎辦就怎辦

助理代抽到「籤王」　吳思瑤嗨喊：北市一選區票投「第一好」

社恐德國牧羊犬被大白熊搭訕　原地石化找媽討拍：好可怕

小學時單親媽癌逝…他由姑婆養大！不補習拚上台大：希望翻轉人生

國小足球世界盃破紀錄782隊參賽　東里、協和拚連冠霸業

凱基人壽2024全心出發　400萬保戶權益不變

原子邦妮盲目堅持做1事！　「竟然病倒」傻眼：適合自己才最重要

MBLAQ天動IG甜曬婚紗照！　公布婚禮日期稱MIMI：世上最可愛的人

人夫偷吃藥局熟女闆娘「3年送1011萬」　癌逝後正宮對帳怒告

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

謝娜曝「張杰不承認對我一見鍾情」　網甜喊：充滿了戲劇性和甜蜜

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

快訊／柯文哲農地現況直擊！遊覽車「一夜清空」

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

快訊／政黨票號次出爐！　民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

白營內鬨！他：未達2條件　黃應請辭

抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

新北12區域立委候選人號次出爐　這人裸上身登場高舉「放下對立」

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

學生問九二沒共識怎談？趙少康回4字

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

「柯P農地」條件優　房仲分析：有機會轉建地

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

更多熱門

相關新聞

「妃」常戰力！妃妃姐姐現身選委會

「妃」常戰力！妃妃姐姐現身選委會

第11屆區域、原住民立委選舉20日進行姓名號次抽籤，立委陳亭妃成為全場的焦點，一早由4座用氣球編織而成的小英總統、賴桑、戰貓及妃妃姐姐陪同現身選委會。

宜蘭立委6人參選　號次出爐

宜蘭立委6人參選　號次出爐

新竹縣市立委號次出爐

新竹縣市立委號次出爐

澎湖立委號次抽籤揭曉 楊曜1號吳政杰2號陳慧娟3號

澎湖立委號次抽籤揭曉 楊曜1號吳政杰2號陳慧娟3號

連江縣3立委政見一次看！　

連江縣3立委政見一次看！　

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024澎湖縣立委吳政杰陳慧娟楊曜

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面