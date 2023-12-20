新竹縣市立委號次抽籤出爐！　柯美蘭4號、王婉諭1號

▲新竹縣市立委號次。（圖／翻攝新竹縣政府）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市選舉委員會於今(20)日上午10時在新竹市政府大禮堂舉行第11屆立法委員選舉新竹市候選人姓名號次抽籤。立法委員選舉新竹市候選人號次如下：1號趙福龍、2號楊清華、3號柯美蘭、4號王榮德、5號林志潔、6號邱顯智、7號鄭正鈐。

新竹縣選委會今(20)日上午在新竹縣政府大禮堂辦理第11屆立法委員選舉區域候選人抽籤，第一選區抽籤結果：1號劉復嵐、2號徐欣瑩、3號劉台穠、4號余筱菁、5號詹紀緹。第二選區抽籤結果：1號王婉諭、2號曾聖凱、3號林思銘。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日訂於113年1月13日（星期六）上午8時至下午4時舉辦，如欲查詢投(開)票所設置地點可至中央選舉委員會(https://2024.cec.gov.tw/)官網查詢。投票日請攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投(開)票所踴躍投票。

▲劉復嵐。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲徐欣瑩。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲劉台穠。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲余筱菁。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲詹紀緹。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲王婉諭。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲曾聖凱。（圖／翻攝新竹縣政府）

▲林思銘。（圖／翻攝新竹縣政府）