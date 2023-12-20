　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S23 Ultra一元起標。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

近年末許多通路都推出優惠活動，其中通路廠商地標網通由於慶祝新店開幕，推出三星S23 Ultra、Z Flip 5等多款高價旗艦機一元起標。德誼數位也推出德誼台大門市一日限定「快閃」特賣會，只要1折起即可入手iPhone，還有Apple Watch與Bose、Marshall音響限量福利品等大出清。

手機連鎖通路地標網通，今日宣布新北蘆洲店將於12月22日開幕，為回饋老顧客，祭出 AirPods Pro 2代限量8折、三星S23 Ultra、Z Flip 5等多款高價旗艦機一元起標等開幕優惠和破盤價商品提供給消費者搶便宜。

在全台42間分店購買任何品牌手機都可享有大盤批發空機價，以三星旗艦機 S23 Ultra 256GB為例，可現省11,910元。三星折疊機 Z Flip5 512G 則可省下11,898元。果粉高度關注的iPhone 15系列也是可比蘋果官網省下最高近4千元，iPhone 14 系列則折扣甚至近8500元。

慶祝蘆洲店熱鬧開幕，開幕優惠活動包括到店前100名顧客可免費獲得一串品牌衛生紙、並以破盤價限量提供11月甫開賣的 Apple AirPods Pro 2代、三星耳機 Samsung Buds2 FE、蘋果平板等熱門商品。三星旗艦機 S23 Ultra、旗艦折疊手機 Z Flip5、全台銷售冠軍中階機 Samsung A54 、三星平板 Tab A8 Wifi 等，更在12月22日（五）晚上6點起在蘆洲門市開始「一元起標」，喊多少就賣多少，絕不流標。

德誼數位則推出即日起到12月31日購買 MacBook Air全系列即贈市值4,990元配件大禮包。另購買MacBook全系列商品搭配AppleCare+方案，即享95折優惠或市價高達6,000元的超值大禮包2選1，禮包內含螢幕保護貼、鍵盤保護膜、品牌電腦包、多功轉接器等多項配件。此外，購買iPad全系列搭購保險方案可享現折1,000元優惠好康。

除此之外，德誼數位即將於12月22日在台大門市舉辦限量快閃特賣會，iPhone下殺最低折扣1折起，凡購買Apple Watch系列可享 4折起優惠，即刻感受回饋。另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，可輕鬆購買享有沉浸式極致高品質音質。

ET快訊
頭獎送5台賓士　全家「18款龍年福袋」一次看
9騎士等紅燈全倒！　保齡球畫面曝
停遊覽車收租15年！「柯P農地」條件優　房仲：有機會轉建地
恭喜吳千語結婚了！　嫁百億富三代
獨／雪碧「精主」涉詐　小開投資2000萬全填海
夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬
9款LINE貼圖免費載　聖誕、新年都能用
寇乃馨北一女照太仙！黃國倫PO「建中帥照」網驚：蕭敬騰？

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

自己動手修！三星「自助維修計畫」納入摺疊機

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

自己動手修！三星「自助維修計畫」納入摺疊機

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

星宇航空加入預先安檢計畫！12／23起「美國離境或轉機」加速通關

前十大IC設計業者Q3營收季增17.8%　NVIDIA奪冠

假的！網傳賴清德「政界李宗瑞」　境外水軍集團深偽AI影片作亂

兒時玩伴變船隊少東！他設局綁架勒贖500萬　菸燙凌虐全程直播

他買房簽約一陣空虛「像被迫上賊船」！一票+1：無形的壓力

亞運空手道金牌谷筱霜開球　戰神主題周「Merry ChristMARS」

小甜甜布蘭妮秀3年前縱火照！　意外燒毀健身房被稱「惡童」

星宇加入TSA PreCheck預先安檢計畫　大幅縮短美境內安檢時間

原物料壓力大！黑松擬明年上半年漲價　品項、幅度評估中

新北第11選區立委號次揭曉　6號曾柏瑜挑戰1號羅明才連任地位

3C家電熱門新聞

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

三星「自助維修計畫」納入摺疊機

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

盜版中崛起的Spotify　如何改變了音樂產業

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

更多熱門

相關新聞

三星「自助維修計畫」納入摺疊機

三星「自助維修計畫」納入摺疊機

三星宣布，自助維修計劃將迎來升級，從本月開始，Galaxy Z Flip 5 和Galaxy Z Fold 5 兩款折疊旗艦和 S23 系列、Galaxy Tab S9 系列、 Galaxy Book 2 Pro 系列，將接受用戶自行動手維修。

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

關鍵字：

三星一元iPhone

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面