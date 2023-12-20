年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」、iPhone一折起帶走

▲S23 Ultra一元起標。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

近年末許多通路都推出優惠活動，其中通路廠商地標網通由於慶祝新店開幕，推出三星S23 Ultra、Z Flip 5等多款高價旗艦機一元起標。德誼數位也推出德誼台大門市一日限定「快閃」特賣會，只要1折起即可入手iPhone，還有Apple Watch與Bose、Marshall音響限量福利品等大出清。

手機連鎖通路地標網通，今日宣布新北蘆洲店將於12月22日開幕，為回饋老顧客，祭出 AirPods Pro 2代限量8折、三星S23 Ultra、Z Flip 5等多款高價旗艦機一元起標等開幕優惠和破盤價商品提供給消費者搶便宜。

在全台42間分店購買任何品牌手機都可享有大盤批發空機價，以三星旗艦機 S23 Ultra 256GB為例，可現省11,910元。三星折疊機 Z Flip5 512G 則可省下11,898元。果粉高度關注的iPhone 15系列也是可比蘋果官網省下最高近4千元，iPhone 14 系列則折扣甚至近8500元。

慶祝蘆洲店熱鬧開幕，開幕優惠活動包括到店前100名顧客可免費獲得一串品牌衛生紙、並以破盤價限量提供11月甫開賣的 Apple AirPods Pro 2代、三星耳機 Samsung Buds2 FE、蘋果平板等熱門商品。三星旗艦機 S23 Ultra、旗艦折疊手機 Z Flip5、全台銷售冠軍中階機 Samsung A54 、三星平板 Tab A8 Wifi 等，更在12月22日（五）晚上6點起在蘆洲門市開始「一元起標」，喊多少就賣多少，絕不流標。

德誼數位則推出即日起到12月31日購買 MacBook Air全系列即贈市值4,990元配件大禮包。另購買MacBook全系列商品搭配AppleCare+方案，即享95折優惠或市價高達6,000元的超值大禮包2選1，禮包內含螢幕保護貼、鍵盤保護膜、品牌電腦包、多功轉接器等多項配件。此外，購買iPad全系列搭購保險方案可享現折1,000元優惠好康。

除此之外，德誼數位即將於12月22日在台大門市舉辦限量快閃特賣會，iPhone下殺最低折扣1折起，凡購買Apple Watch系列可享 4折起優惠，即刻感受回饋。另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，可輕鬆購買享有沉浸式極致高品質音質。