自己動手修！三星「自助維修計畫」納入摺疊機

▲三星摺疊機也內入自主維修計畫。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

三星宣布，自助維修計劃將迎來升級，從本月開始，Galaxy Z Flip 5 和Galaxy Z Fold 5 兩款折疊旗艦和 S23 系列、Galaxy Tab S9 系列、 Galaxy Book 2 Pro 系列，將接受用戶自行動手維修。

這項與 iFixit 合作推出的自助維修計畫最初只適用於 S20、S21 和Tab S7，2023 年初新增了 S22 系列和部分 Galaxy Pro 筆記型電腦，如今整個旗艦 S23 系列和折疊螢幕系列都加入該計畫。

目前 Galaxy 折疊螢幕的維修零件價格尚未公佈，但考慮到 GooglePixel Fold 的內螢幕維修套件價格高達 900 美元，三星折疊螢幕的維修成本預計也不會便宜。

三星去年夏天推出的自助維修計劃，讓 Galaxy 用戶在螢幕損壞或後玻璃碎裂時，可以獲得所有需要的零件和工具，自行修復設備。該計劃還支援維修充電介面、喇叭、SIM 卡托盤以及手機、平板電腦上的按鍵，甚至部分筆記型電腦的一些零件。

三星也宣布，隨著自助維修計畫擴展到丹麥、希臘、匈牙利和葡萄牙，更多歐洲消費者也將有機會享受這項服務。

值得一提的是，雖然使用者可以自行維修折疊螢幕手機，但這並不代表每個人都具備這樣的動手能力，拆修昂貴的可折疊手機仍有一定風險。