　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

▲▼iphone,行動電源,行充,充電,手機充電。（圖／CFP）

▲少女偷走老師家中70萬泰銖後，買了11支iPhone。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國烏泰他尼府一名14歲少女偷偷跑進女老師家中，偷走70萬泰銖（約新台幣62.6萬元）拿來購買11支iPhone給她的男友與朋友們。女老師的這筆錢包括從教師儲蓄合作社借來的50萬泰銖，還有母親畢生積蓄20萬泰銖，但儘管警方介入，也只拿回12萬泰銖，無法替她討回全數資金。

泰媒Thaiger報導，42歲女老師朗格拉特（Rungrat Chokchai）是當地一所學校的老師，平時與其他6名家庭成員同住，也因為住處房子是間雜貨店，因此白天都會把門打開，也有很多人來來去去。

14歲少女是她的學生，但當她進入雜貨店後並未選購商品，反而直接走到放錢的櫃檯，拿走兩張1000泰銖鈔票。不過這一切都被朗格拉特的母親瓦塔娜（Wattana）看在眼裡，瓦塔娜要求少女把錢歸還，這樣就不會去報警，少女聽了之後便照做。

然而在這起事件發生後，朗格拉特從別人口中聽到少女及她的朋友們花了很多錢，甚至還得知少女買了好幾支iPhone給她的男友和友人們。這一切讓朗格拉特心生懷疑，因此確認家中的存款，這才發現所有的錢全都消失，朗格拉特認定少女是在11月28日潛入她家偷錢，於是報警處理。

警方隨即展開調查，少女稱她把偷來的70萬交給14歲男友，但男友否認少女的說詞，稱他只拿到30萬泰銖，且和另外一名友人分贓這筆錢。這群青少年告訴警方，他們一起前往商場購買11支iPhone。

在警方的介入之下，已回收所有手機並將其轉售給店家，歸還12萬泰銖給朗格拉特。只不過朗格拉特也說，若想要討回其餘的58萬泰銖，警方要她聘請律師針對這些孩子們與其監護人採取法律行動。換句話說，警方仍無法替女老師討回全數資金。

朗格拉特指出，希望透過公開這一切事發經過，向孩子們的家庭施加壓力。但她並未說明，接下來是否將聘請律師討回她的錢。

ET快訊
胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒
驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞死　疑雙腿張開擋車
全新Outlet來了！「華泰名品城」落腳嘉義高鐵
直擊／盧貝松拍片「演員突消失」乾等　一問旁人才知：去做愛了
獨／雙胞胎依依驚傳10年婚變？夫妻上「家事法庭」
快訊／檢警二度搜索Dcard　創辦人發聲了
快訊／卡森斯合約每月一簽　雲豹拚桃園巨蛋1.5萬人爆滿
Dcard總部遭大動作搜索　內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

舍監老公喝醉「猛砸房門想硬闖」　泰女碩生爬窗逃跑墜6樓亡

葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

颱風「鯉魚」襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

「大師遺作」淪二手店　她花125元贖回賣出百萬！狂賺2萬倍

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

舍監老公喝醉「猛砸房門想硬闖」　泰女碩生爬窗逃跑墜6樓亡

葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

颱風「鯉魚」襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

「大師遺作」淪二手店　她花125元贖回賣出百萬！狂賺2萬倍

首波寒流來了！凍4天「最冷10°C↓」時間曝　周末還有冷氣團要來

新冠再爆新變異「JN.1各國流行中」　台大醫示警：感染過還是會中

師傅進門貓失蹤！阿公擔心翻家　在浴缸找到「虎皮蛋糕」

愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社　愛傳偏鄉助身障長輩踏出健康

爆獨寵熊霓！胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒

曾玟學控邱鎮軍是白狼小弟　邱陣營報案：對手造謠抹黑

《荒唐分局》安德魯布瑞格生前罹肺癌！　經紀人證實死因

方恩格／葛來儀屢成選戰焦點　請台灣停止膜拜外國學者

2大會計師事務所尾牙宴　謝金燕、孫盛希助陣嗨翻

《富都青年》破6300萬！吳慷仁寵粉「重現經典畫面」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

藥廠輝瑞「集體裁員」2千人　市值蒸發4.4兆

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

上廁所沒衛生紙　女發現男友超噁習慣分手

即／北韓深夜突射飛彈！日韓齊發警報

即／拜登車隊發生車禍

她玩卡丁車頭髮捲入引擎！頭皮被活活剝下

2023全球最強護照排名出爐　台灣排在第70

男大生做志工遇見女童　10年後娶回家

快訊／不到12小時！　北韓今晨又射彈道飛彈！

台灣半導體業全球矚目　BBC探討秘訣

北韓射彈後譴責美國：派核潛艦預演核戰

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

更多熱門

相關新聞

舍監老公想硬闖　女碩生爬窗墜6F亡

舍監老公想硬闖　女碩生爬窗墜6F亡

泰國曼谷某知名大學發生墜樓悲劇，一名女性碩士生獨自在宿舍休息，凌晨4時卻被女舍監的丈夫瘋狂敲門、意圖闖入，她情急之下選擇爬窗離開，未料不幸失足，從6樓墜落身亡。

颱風鯉魚襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

颱風鯉魚襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

越南女首富張美蘭　10年挪用銀行1.29兆

越南女首富張美蘭　10年挪用銀行1.29兆

男大生做志工遇見女童　10年後娶回家

男大生做志工遇見女童　10年後娶回家

關鍵字：

iPhone偷竊東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／13年首次！池錫辰突宣佈「活動中斷」　《RM》證實：健康因素

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面