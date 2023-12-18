潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

▲少女偷走老師家中70萬泰銖後，買了11支iPhone。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國烏泰他尼府一名14歲少女偷偷跑進女老師家中，偷走70萬泰銖（約新台幣62.6萬元）拿來購買11支iPhone給她的男友與朋友們。女老師的這筆錢包括從教師儲蓄合作社借來的50萬泰銖，還有母親畢生積蓄20萬泰銖，但儘管警方介入，也只拿回12萬泰銖，無法替她討回全數資金。

泰媒Thaiger報導，42歲女老師朗格拉特（Rungrat Chokchai）是當地一所學校的老師，平時與其他6名家庭成員同住，也因為住處房子是間雜貨店，因此白天都會把門打開，也有很多人來來去去。

14歲少女是她的學生，但當她進入雜貨店後並未選購商品，反而直接走到放錢的櫃檯，拿走兩張1000泰銖鈔票。不過這一切都被朗格拉特的母親瓦塔娜（Wattana）看在眼裡，瓦塔娜要求少女把錢歸還，這樣就不會去報警，少女聽了之後便照做。

然而在這起事件發生後，朗格拉特從別人口中聽到少女及她的朋友們花了很多錢，甚至還得知少女買了好幾支iPhone給她的男友和友人們。這一切讓朗格拉特心生懷疑，因此確認家中的存款，這才發現所有的錢全都消失，朗格拉特認定少女是在11月28日潛入她家偷錢，於是報警處理。

警方隨即展開調查，少女稱她把偷來的70萬交給14歲男友，但男友否認少女的說詞，稱他只拿到30萬泰銖，且和另外一名友人分贓這筆錢。這群青少年告訴警方，他們一起前往商場購買11支iPhone。

在警方的介入之下，已回收所有手機並將其轉售給店家，歸還12萬泰銖給朗格拉特。只不過朗格拉特也說，若想要討回其餘的58萬泰銖，警方要她聘請律師針對這些孩子們與其監護人採取法律行動。換句話說，警方仍無法替女老師討回全數資金。

朗格拉特指出，希望透過公開這一切事發經過，向孩子們的家庭施加壓力。但她並未說明，接下來是否將聘請律師討回她的錢。