不怕手機密碼被盜！iPhone新安全模式　雙重認證更放心

▲iPhone新安全模式。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將為 iPhone 引入新的安全模式，可以在小偷或其他攻擊者獲得用戶私人密碼時保護用戶。這項新的保護功能創造「第二層安全保護」，竊賊在用戶的手機不在家或工作時更難使用密碼。

如果手機與用戶過去位置差距太遠，並且「被盜裝置保護」已打開，要使用手機平板等產品時，需要 FaceID 面部識別以及密碼，以便用戶執行操作，這些受到保護的功能包含查看儲存的密碼等。

先前《華爾街日報》曾報導過一個騙局，不肖人士通常在晚上的酒吧與受害者交朋友或監視受害者，讓他們透露密碼，有時會要求看照片。然後，攻擊者竊取手機並使用竊取的密碼關閉防盜保護，例如蘋果的啟動鎖定功能或遺失模式。一部能正常運作的被盜 iPhone 比透過軟體鎖定的 iPhone 更有價值。

在設定手機時，蘋果會要求每個 iPhone 用戶輸入四位數或六位數的密碼。在推出新功能之前，蘋果的隱私和被盜保護（包括其 FaceID 臉部辨識工具）與密碼綁定在一起，讓裝置更加安全。

這項功能目前在最新的開發者測試版中推出，可以在「Face ID 和密碼」>「被盜裝置保護」下開啟「被盜裝置模式」。預計這項功能會在未來幾週內向公眾發布。