終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

▲預計iPhone 16 Pro將具備更強大的鏡頭模組。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone鏡頭的發展在過去幾年一直被許多用戶認為「有待加強」，主要是對標安卓鏡頭持續推進，許多安卓旗艦機都具備一億以上的像素表現，且感光元件持續升級。不過近期許多爆料都指出，iPhone將會在未來2代產品的鏡頭上「下苦功」，具有飛躍性的進展。

iPhone 16 Pro

首先是iPhone 16 Pro，根據多方訊息指出，iPhone 16 Pro 可能配備改進的 4800 萬像素超廣角鏡頭，在低光源的狀況下仍能保持影像清新，可能類似於 4800 萬像素廣角相機，使用像素合併技術，將四像素的資料組合成一個「超級像素」。以獲得更好的圖像品質。

據報導，iPhone 16 Pro Max 中使用的 4800 萬像素廣角相機將採用八部分混合鏡頭，兩塊玻璃元件和六個塑膠元件，以及長焦和超廣角相機鏡頭的改進。

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 預計將在 2024 年配備四棱鏡變焦鏡頭，代表兩款 iPhone 16 Pro 機型都將配備至少 5 倍光學變焦和 25 倍數位變焦。

iPhone 16 Pro Max 可能配備超長焦潛望式相機，以大幅提升光學變焦能力。超長焦通常指焦距超過300mm的相機。目前的長焦鏡頭相當於77mm鏡頭，因此如果準確的話，變焦能力可能會顯著增加。

iPhone 17 Pro

根據海通證券分析師 Jeff Pu 指出，iPhone 17 Pro Max 可能會配備 4800 萬像素的長焦鏡頭，獲得更好的攝影品質的同時，也能與蘋果其他產品進行更好的配合。

▲iPhone 17鏡頭將再升級。（圖／MacRumors）

在本周投資公司海通國際證券針對大立光電的研究報告中，Jeff Pu 表示，iPhone 17 Pro Max 升級後的 4800 萬像素長焦鏡頭將可以與蘋果的 Vision Pro 進行更好的配合，Vision Pro 將於2024 年初在美國發布。

iPhone 15 Pro 型號配備 4800 萬像素主鏡頭、1200 萬像素超廣角鏡頭和 1200 萬像素長焦鏡頭。從 iOS 17.2 開始，可以錄製具有 3D 深度的空間影片，以便在 Vision Pro 上播放。當橫向握持時，主鏡頭和超廣角鏡頭相結合，可以錄製更具深度的空間影片。

Jeff Pu 先前也指出，iPhone 16 Pro 機型將配備4800 萬像素超廣角鏡頭，因此 iPhone 17 Pro Max 可能會配備成為首款配備完全採用 4800 萬畫素鏡頭的後置相機系統的 iPhone 機型。更高像素可以讓照片擁有更多細節。

iPhone 17 Pro 機型預計將於 2025 年 9 月推出，因此距離發布還有近兩年的時間，蘋果的計畫可能尚未最終確定。