　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

▲預計iPhone 16 Pro將具備更強大的鏡頭模組。（圖／MacRumors）

▲預計iPhone 16 Pro將具備更強大的鏡頭模組。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone鏡頭的發展在過去幾年一直被許多用戶認為「有待加強」，主要是對標安卓鏡頭持續推進，許多安卓旗艦機都具備一億以上的像素表現，且感光元件持續升級。不過近期許多爆料都指出，iPhone將會在未來2代產品的鏡頭上「下苦功」，具有飛躍性的進展。

iPhone 16 Pro

首先是iPhone 16 Pro，根據多方訊息指出，iPhone 16 Pro 可能配備改進的 4800 萬像素超廣角鏡頭，在低光源的狀況下仍能保持影像清新，可能類似於 4800 萬像素廣角相機，使用像素合併技術，將四像素的資料組合成一個「超級像素」。以獲得更好的圖像品質。

據報導，iPhone 16 Pro Max 中使用的 4800 萬像素廣角相機將採用八部分混合鏡頭，兩塊玻璃元件和六個塑膠元件，以及長焦和超廣角相機鏡頭的改進。

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 預計將在 2024 年配備四棱鏡變焦鏡頭，代表兩款 iPhone 16 Pro 機型都將配備至少 5 倍光學變焦和 25 倍數位變焦。

iPhone 16 Pro Max 可能配備超長焦潛望式相機，以大幅提升光學變焦能力。超長焦通常指焦距超過300mm的相機。目前的長焦鏡頭相當於77mm鏡頭，因此如果準確的話，變焦能力可能會顯著增加。

iPhone 17 Pro

根據海通證券分析師 Jeff Pu 指出，iPhone 17 Pro Max 可能會配備 4800 萬像素的長焦鏡頭，獲得更好的攝影品質的同時，也能與蘋果其他產品進行更好的配合。

▲iPhone 17鏡頭將再升級。（圖／MacRumors）

▲iPhone 17鏡頭將再升級。（圖／MacRumors）

在本周投資公司海通國際證券針對大立光電的研究報告中，Jeff Pu 表示，iPhone 17 Pro Max 升級後的 4800 萬像素長焦鏡頭將可以與蘋果的 Vision Pro 進行更好的配合，Vision Pro 將於2024 年初在美國發布。

iPhone 15 Pro 型號配備 4800 萬像素主鏡頭、1200 萬像素超廣角鏡頭和 1200 萬像素長焦鏡頭。從 iOS 17.2 開始，可以錄製具有 3D 深度的空間影片，以便在 Vision Pro 上播放。當橫向握持時，主鏡頭和超廣角鏡頭相結合，可以錄製更具深度的空間影片。

Jeff Pu 先前也指出，iPhone 16 Pro 機型將配備4800 萬像素超廣角鏡頭，因此 iPhone 17 Pro Max 可能會配備成為首款配備完全採用 4800 萬畫素鏡頭的後置相機系統的 iPhone 機型。更高像素可以讓照片擁有更多細節。

iPhone 17 Pro 機型預計將於 2025 年 9 月推出，因此距離發布還有近兩年的時間，蘋果的計畫可能尚未最終確定。

ET快訊
快訊／雙胞胎依依宣布離婚
頭埋女學生胸部　體育老師「一手摟腰一手摸臀」
首波寒流預警！鄭明典PO圖曝「達標機率高」
開了60公里　下車驚見一顆頭
7度爽喝花酒！軍備局一等長「消費5萬4」廠商買單　被記2大過
女主播胸部太大遭投訴　轉行現況曝
日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都
連2年摘星...高雄首家米其林歇業

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

Apple Watch明年迎更新　可量血壓、監測「睡眠呼吸中止症」

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

聖誕節要到了！LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

iPad Pro新功能曝光！傳下一代支援「MagSafe無線充電」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

Apple Watch明年迎更新　可量血壓、監測「睡眠呼吸中止症」

楊宇翔幫高雄市敲下勝利打點　最關注味全龍因為球衣好看

詹皇空砍大三元！湖人季中賽奪冠後1勝3敗　他39分鐘進3球被酸

趙少康因演講直播槓柯文哲　他揪疑點嘆：與搶年輕票目標背道而馳

好市多結帳「兒睡推車上」　女大生怒：寵成這樣？網卻揪貓膩

Google地標見「凱旋苑侯租公」　網諷：市長可以租便宜點嗎？

頭期款存到絕望？專家曝123購屋法：趁早卡位讓「1房換3房」

快訊／雙胞胎依依證實離婚！簽字當下「互送禮物道謝再離婚」

劉德華圓夢演超狠反派毒梟「真的壞透了」　水刑逼供新人演員朱鑑然

快訊／宜蘭山友探勘東阿玉山...迷途失聯3天　失溫又脫水今被尋獲

板橋雙子星蟬聯15年新北地王　比最便宜烏來地「貴5160倍」

白目狐獴伸手想摸柴犬　牠暴走狂吠：不要碰我

3C家電熱門新聞

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

LINE三組關鍵字召喚熊大兔兔一起過節

盜版中崛起的Spotify　如何改變了音樂產業

2小時掉電34%！內行疑機主用監測APP：刪了

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

終於追上安卓！爆料曝iPhone未來2代「鏡頭升級」細節

Apple Watch明年更新　兩大健康功能登場

iPad Pro爆料：下一代支援MagSafe無線充電

最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

更多熱門

相關新聞

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

泰國烏泰他尼府一名14歲少女偷偷跑進女老師家中，偷走70萬泰銖（約新台幣62.6萬元）拿來購買11支iPhone給她的男友與朋友們。女老師的這筆錢包括從教師儲蓄合作社借來的50萬泰銖，還有母親畢生積蓄20萬泰銖，但儘管警方介入，也只拿回12萬泰銖，無法替她討回全數資金。

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

摺疊iPhone有望？三星「新措施」露餡

摺疊iPhone有望？三星「新措施」露餡

關鍵字：

iPhone鏡頭

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面