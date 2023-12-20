雲林區域立委選舉號次出爐　第一選區3人靠代抽

▲雲林縣區域立委選舉號次抽籤，劉建國、邱良閱2人先後到場未交談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣區域立委選舉號次抽籤結果出爐，第一選區共6名參選人蘇治芬、丁學忠、李昭儀、陳俊龍、郭炳宏、吳炳輝，其中3人未親自到場；第二選區民進黨提名參選人劉建國、國民黨提名參選人邱良閱先後到場，2人未交談。

雲林立委第一選區，台灣革命黨籍李昭儀抽到4號，國民黨提名參選人丁學忠抽到5號，無黨籍現任縣議員陳俊龍抽到6號喊出「六六大順」，民進黨提名參選人蘇治芬未到場，派競選總部主委林新丁出席代抽3號喊「護國神山，雲林得芬」，中華統一促進黨郭炳宏、無黨籍律師吳炳輝未到場，由選委會代抽。

第二選區國民黨提名參選人邱良閱先抽到2號，喊出「台灣侯康，雙雙勝利」，民進黨提名參選人劉建國抽到1號喊「2024團結一致，美德雙贏，建國第一」，兩人見面互相抬手致意，沒有交談，結束抽籤後各自率車隊展開掃街拜票。

雲縣第一選區（虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉、東勢鄉、北港鎮、水林鄉、四湖鄉、口湖鄉、台西鄉、麥寮鄉）：

號次1／郭炳宏

號次2／吳炳輝

號次3／蘇治芬

號次4／李昭儀

號次5／丁學忠

號次6／陳俊龍

雲縣第二選區（古坑鄉、斗六市、林內鄉、莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、斗南鎮、大埤鄉）︰

號次1／劉建國

號次2／邱良閱

▲雲林縣區域立委選舉號次抽籤，第一選區共6名參選人有3人未親自到場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）