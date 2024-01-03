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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年輕人投票率85％就當選　柯文哲喊話：自己國家自己救

▲▼柯文哲桃園車掃第二天，參拜桃園護國宮。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲桃園車掃第二天，參拜桃園護國宮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2日向支持者喊出3項具體行動，提及透過內參民調精算，只要年輕人投票率達到85％，民眾黨總統候選人柯文哲就會當選。對此，柯文哲3日也直言，未來是年輕人自己要承擔的，「自己國家自己救」。

民眾黨總統候選人柯文哲3日車掃行程第二天，抵達桃園市參拜護國宮，並接受媒體訪問。針對黃國昌提出年輕人投票率85％的KPI，要如何確實達到？柯文哲表示，其實年輕人要去想想看，「這個國家終究是你們的，未來是你們自己要去承擔，自己的國家自己救，自己的未來自己關心嘛！只能這樣呼籲啊！」

另外，由於柯文哲2日啟動車掃時，上下午分別遇到國民黨新莊區立委候選人蔣欣璋、板橋西區立委候選人林國春，雙方還向柯文哲喊加油。被問到昨天是不是刻意經過國民黨小雞的競總？柯文哲說，這也沒什麼刻意，因為競總一定設在大馬路上，不可能車掃要故意走巷子避開，「這就很奇怪，既然經過了，就大大方方跟人家說『大家加油』不是很好嗎？」

媒體追問，但林國春似乎是故意在等柯文哲？柯文哲僅回「不會啦！」現在選舉期間，立委站街頭是很常有的競選活動。

▲▼蔣欣璋替柯文哲加油。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲新北車掃首日，2名國民黨小雞替柯文哲喊加油。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲新北板橋車掃。（圖／記者袁茵攝）

黃國昌2日下午於新莊競總舉辦「全家去投票，我們一定贏」記者會，黃國昌表示，在目前三分天下狀態中，要提出3個非常具體的行動，呼籲所有支持柯文哲新政治理念的朋友們，第一個最具體的行動，就是請所有年輕朋友們「相約去投票」，從內參民調顯示，20歲至29歲投票率波動大，所以柯文哲下達第一個動員令，就是希望年輕人投票率達到85％，只要到達的話，柯文哲就能順利贏得選舉，真正推倒藍綠高牆。

黃國昌指出，第二是繼續貫徹「五五計畫」，每週5天、每天5分鐘打電話關心爸爸媽媽爺爺奶奶，柯文哲此次競選主軸為「社會共融」，且共融概念可延伸到家庭中；由於柯文哲60歲以上長輩支持度較低，所以希望民眾能繼續貫徹「五五計畫」，且至今已取得相當的成效，無論是活動或街頭，都可看到越來越多年長朋友加入改革團隊。

黃國昌說，第三個重要的是「白紙運動」，希望所有支持者在一張白紙上寫下心願，寫下為什麼支持柯文哲，以及希望台灣未來變成什麼樣子，並上傳到網路社交平台上，讓周遭親友看見，或是在柯文哲、吳欣盈車掃時拿出來，讓柯吳看見大家的心願，最後於1月12日「選前之夜」塞爆凱道。

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