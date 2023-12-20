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冰島地震可能持續數月　遊客直擊火山熔岩噴發：太壯觀了

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰島火山噴發，地震活動可能會延續好幾個月。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社哥本哈根19日綜合外電報導

冰島官員今天表示，火山噴發後，熔岩流向似乎偏離了鄰近唯一城鎮，爆發強度也在減緩，家園有得以保全的希望，即便地震活動可能會延續好幾個月。

綜合法新社和路透社報導，冰島氣象局（IMO）表示，火山昨天晚上10時17分左右開始噴發，熔岩與煙霧直衝100公尺高天際，距離雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）已疏散的漁港格林達維克（Grindavik）僅3公里，當地之前已出現一連串小規模地震。

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲噴發地點距離首都雷克雅維克（Reykjavik）約30公里。（圖／達志影像／美聯社）

噴發地點距離首都雷克雅維克（Reykjavik）約30公里。基夫拉維克國際機場（Keflavik international airport）距離較近但仍維持飛機起降。而深受旅客歡迎的藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉則是自偵測到火山活動後大致關閉。

政府表示航班不太可能受到影響，不至於再次看到2010年冰島南部艾雅法拉火山（Eyafjallajokull volcano）噴發，灰雲擴及歐洲大部分地區上空導致歐洲等地10萬架次航班停飛的事件。

冰島政府發布聲明指出，「這次噴發對生命並不構成威脅」，並稱「出入冰島的航班並未受到干擾，國際航班飛航路徑維持開放狀態」。

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲火山噴發奇觀讓冰島境內部分旅客嘖嘖稱奇。（圖／達志影像／美聯社）

火山噴發奇觀讓冰島境內部分旅客嘖嘖稱奇。一名來自荷蘭的旅客說，「我們的民宿老闆發訊息通知我們火山噴發了」。這位只願透露自己名字為沃特（Wouter）的旅客說：「對我們來說這是一輩子難得一見的奇觀，怎能放過…雖然距離有點遠，但還是看得到熔岩向上噴發的景象，太壯觀了。」

一名31歲韓國遊客今天晚間在格林達維克封閉道路後方一個聚集許多觀光客的山坡上說：「這並非人為景象，完全是大自然本身。」他說：「這讓你感覺十分渺小，面對這種自然現象，你束手無策。」

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰島呼籲民眾遠離火山區域。（圖／達志影像／美聯社）

冰島民防局（Department of Civil Protection）局長芮尼森（Vidir Reynisson）在當地電視台中，呼籲民眾遠離火山區域，說火山噴發並非觀光景點。

火山爆發直播畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，冬日黑暗天空中可以看到濃濃的紅色煙霧。

冰島大學（University of Iceland）地球科學研究所副教授蓋爾森（Halldor Geirson）說：「這可能會持續好幾個月，也可能今天稍晚或明天就結束。」

▼ 火山爆發直播畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）

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