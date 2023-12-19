驚悚片！彰化嬤要過街到豆花店看孫女　走進「絕命盲區」遭輾亡

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮今(19日)發生一起死亡車禍！1輛砂石車上午行經鹿和路三段622巷口時，停等紅燈變綠燈後正要起步直行時，與正要過馬路的89歲老阿嬤碰撞，老人家捲入車底頭部受創嚴重，當場死亡，阿嬤身體硬朗，卻發生不幸意外，家人相當悲痛，如今事發當時的驚悚過程，也跟著監視器影像曝光。

▲鹿港老阿嬤過馬路被砂石車撞死。（圖／民眾提供）

家屬指出，阿嬤身體還硬朗，每天會在住家附近走走，孫女在對面開一家豆花店，阿嬤經常會過去店內坐，與附近店家聊聊天，今天一如往常的路線，卻因此發生不幸、天人永隔。

▲鹿港老阿嬤正要過馬路。（圖／民眾提供）

從監視器影像中，可以看到鹿和路車流量大，案發當時，阿嬤沿著外側車道、沿斑馬線邊緣走，砂石車正停等紅燈正要起步走，阿嬤被撞當下連聲驚叫了2大聲，疑遭捲入車底，砂石車輪還震動了一下，駕駛還往前駛，直到後方大貨車按鳴喇叭，他才停下車，但一切都已經來不及，阿嬤已經慘死輪下。

▲鹿港老阿嬤過馬路被砂石車撞死。（圖／民眾提供）

警方初步調查，這起車禍發生在上午10時30分許，65歲張男駕駛砂石車，沿鹿和路三段往西方向直行，行駛到622巷口時停等紅燈，在紅燈變綠燈後起步直行時，蔡姓老阿嬤正往南過馬路，在前段道路發生碰撞，造成老阿嬤當場死亡，立即使用快速帷幕，張男向警方供稱，疑似視線死角，沒看到老阿嬤走在車前才會釀禍，詳細肇事原因待查。

▲鹿港老阿嬤過馬路被砂石車撞死。（圖／民眾提供）