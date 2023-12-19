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大陸 大陸焦點 特派現場

強硬回應美對台軍售！　大陸國防部： 解放軍加強「練兵備戰」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作署16日宣布最新一波對台軍售，將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，預計總額為3億美元（折合台幣約94億），以強化台灣自我防衛能力。對此，大陸國防部新聞發言人吳謙強硬回應，解放軍加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權與領土完整，堅定維護台海和平穩定。

據大陸國防部微信公號發布，吳謙回應，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出錯誤訊號，我們強烈不滿，堅決反對。」

吳謙怒斥，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。我們要求美方停止武裝台灣，切實將不支持「台獨」的表態落實到具體行動，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

他强調，「以台制華」注定失敗，「以武謀獨」死路一條，「中國人民解放軍加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權與領土完整，堅定維護台海和平穩定。」

18日，大陸外交部發言人汪文斌也在例行記者會上警告，「中國終將統一，也必將統一。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。我們將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。」

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