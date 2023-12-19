陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

▲「九澤CP」陳零九、邱鋒澤出席台中跨年演唱會熱唱，為活動暖身。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市新聞局今（19）日舉辦水湳中央公園跨年演唱會記者會，除了先前公布的韓國嘻哈天后Jessi將首度來台唱跨年場，今天還有人氣組合「九澤CP」陳零九、邱鋒澤到記者會熱唱，吸引大批迷哥迷姊衝到記者會場看偶像。新聞局長鄭照新透露，中央公園跨年演唱會場地是全台最大，去年狂吸17萬人潮，今年上看20萬人潮。

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▲新聞局長鄭照新預估今年人潮上看20萬人。（圖／記者游瓊華攝）



鄭照新表示，今年倒數時刻會有3分鐘煙火秀，包含專為台中設計的馬卡龍七彩煙火，以及愛心、笑臉、水母等造型高空彈。卡司部分，主持人為阿Ken、蔡尚樺，大馬才子黃志明打頭陣，還有三金歌手盧廣仲熱唱，最後澤有小天王周湯豪以及韓國嘻哈天后Jessi雙壓軸。

新聞局透露，Jessi將帶來近40分鐘的演出，她也預告將為首次海外跨年秀設計驚喜大彩蛋。

▲交通局長葉昭甫公布跨年演唱會交通攻略，呼籲民眾搭乘捷運。（圖／記者游瓊華攝）



由於市府預估將有20萬人湧進中央公園，交通局也公布交通攻略，鼓勵民眾搭捷運加步行前往會場。市府也規劃市府線、松竹線以及水湳線等3條接駁路線，歡迎民眾多加利用。