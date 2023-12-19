超商隱藏版人氣「玉米棒」！生產過程大揭秘　年銷竟可疊362座台北101

▲7-11隱藏版銷售A咖「黃金玉米棒」大揭秘，根據內部統計，2022年7-11門市平均銷售逾130萬根、換算可堆疊約362座台北101。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／屏東報導

許多人去超商，經常會隨手買根「黃金玉米棒」，但你知道嗎？這根黃金玉米棒在耕作期間使用由超商門市回收即期、已開封或不良報廢品，再利用農業生技轉化為有機肥料施作於田間，最後經過嚴謹的生產歷程，變身香甜多汁的「黃金玉米棒」，每根甜度平均為15度以上，是超商隱藏版銷售A咖。

7-11自2023年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，第一階段透過回收門市咖啡渣，轉製為有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-11門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，採收約1.2萬顆新鮮高麗菜、約製作70萬個鮮食便當配菜，於中南部門市限量販售，部分鮮採高麗菜於570間門市生鮮蔬果專區販售。

▲7-11永續農場收成黃金甜玉米後，會立刻送到工廠處理，以確保玉米的高品質。



繼首批採收高麗菜後，7-11宣布，永續農場第二批收成作物為嘉南「黃金甜玉米」，為了提高門市販售鮮食利用率，與專業農業生技團隊合作，將門市即期、已開封或不良報廢品轉化為富含高有機質的肥料，使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中，以小規模量產創造綠色商機。

▲不同於其他業者，7-11的黃金玉米棒為人工剝葉，每一根黃金玉米棒都會經過2次精緻篩選分級。



▲黃金玉米棒會在這裡裁切為15公分，若有一顆玉米粒受傷就會立刻淘汰，確保送到門市販售的黃金玉米棒都是高品質。



7-11表示，第二波永續農作物端出滋味甜蜜的當季黃金甜玉米，從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送，以人工採收、2次精緻篩選分級，最後能進入7-11販售的「黃金玉米棒」在重量、尺寸、鮮度與甜度均有高規格品管規範，其中玉米甜度平均為15度以上，可比愛文芒果或金鑽鳳梨，堪稱黃金甜玉米中王者。

每一支到消費者手中的黃金玉米棒都歷經嚴謹的生產歷程，產地人工採收➝初步分級➝產地冷鏈運輸➝冷藏暫存➝人工去葉➝選別➝裁切➝殺菁➝冰水冷卻➝二次選別➝真空包裝➝高溫殺菌➝冰水冷卻➝裝籃入庫➝全程冷藏配送➝門市販售。

▲「黃金玉米棒」僅以海鹽提味增加風味，最後再利用日本真空包裝技術鎖住鮮甜美味。



為確保7-11販售的黃金玉米棒口口香甜多汁，加工過程使用高溫高壓滅菌，全程無化學添加物，僅以海鹽提味增加風味，最後利用日本真空包裝技術鎖住鮮甜美味，拆袋即時便利性成為7-11隱藏版銷售A咖，據內部統計，2022年7-11門市平均銷售逾130萬根、換算可堆疊約362座台北101。

▲每支「黃金玉米棒」甜度平均為15度以上，可比愛文芒果或金鑽鳳梨，堪稱黃金甜玉米中王者。

全聯則攜手日本青森縣在台開賣「青森蘋果」，預計今年青森蘋果銷售額可達近3億元，超過620萬顆銷售量，可疊超過130座富士山。全聯販售的青森蘋果，品質一等一，由日本職人悉心契作，經農家直採與層層把關，透過高科技設備與人工進行雙重篩選，再經由光感應選果儀器，將相同甜度、著色度選放一起並列出等級，做到品質精準控管。

蘋果排列、裝箱後，出口至台灣前，全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，讓蘋果以類似冬眠的形式，舒服地睡個「美容覺」，維持最新鮮最好吃的狀態直送來台，10天內即從日本直送全聯門市，讓消費者不必出國，就能品嚐到當季最新鮮的青森蘋果。

▲全聯販售「青森蘋果」預計今年可創造近3億元銷售額。（圖／記者林育綾攝）

▲當季的「青森王林蘋果」擁有黃綠色的外皮，果肉綿密細緻，不酸且帶有獨特芳香，名字有「蘋果界國王」意義。（圖／記者林育綾攝）

當季的「青森王林蘋果」擁有黃綠色的外皮，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，較不酸，帶有獨特芳香，名字有「蘋果界國王」的意義，即日起至12月21日止，單顆特價45-59元。

▲「青森蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為「陽光富士」，口感甜脆，深受消費者青睞。（圖／記者林育綾攝）

另一款「青森蜜富士蘋果」果皮色澤鮮紅，又被稱為「陽光富士」，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，深受消費者青睞，即日起至12月21日止，單顆特價49-65元。接近歲末過年時節，全聯也將推出應景蘋果禮盒，滿足民眾送禮需求。