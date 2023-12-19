午夜慶祝18歲生日！女大生突收「甘肅地震預警」　尖叫狂奔

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生規模6.2地震，遠在四川的幾名女大生在慶祝生日時，也收到了地震預警，嚇得立刻尖叫跳下床往外衝，全過程被紀錄下來並引發熱議。

▲慶生虎嗎。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，據四川大學當事學生描述，當時她們在宿舍內準備為室友慶祝18歲生日。畫面顯示，現場還唱起了「祝你生日快樂～」，然而睡在上鋪的壽星女生正在戴生日頭飾時，突然看到手機上的地震預警，並驚呼「快來看快來看，我手機一直在地震」。

影片接著顯示，手機發出提示音「82、80...」，其中一名女大生嚇得飆出髒話並說「真的在地震」，緊接著掀起被子往下跳；另一片段中，女生們尖叫喊出「6.5級」後立刻外逃，畫面也隨之模糊；最後一行人逃到了樓下的空地避險。

該名壽星事後表示，這18歲的告別陣仗太大、太驚險了。

▲女大生快速爬下樓梯。（圖／翻攝自秒拍）

相關畫面今（19）日登上大陸網路熱搜，網友紛紛表示，「預警是個好東西，得重視」、「永生難忘的生日啊」、「過個生日也『驚天動地』」。

實際上，此次甘肅地震預警引發關注。據《北京青年報》報導，成都高新減災研究所與中國地震局聯合建設的中國地震預警網成功預警此次地震，給臨夏回族自治州提前12秒預警、黃南藏族自治州提前22秒預警，給甘南藏族自治州提前25秒預警，給蘭州市提前29秒。

該地震是中國地震預警網自2011年連續成功預警的第80次破壞性地震。初步統計表明，受地震影響區域內開啓了預警功能的國產手機、電視等都提前發出預警。